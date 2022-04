Présidentielle : rassemblement de militants de gauche à Amiens

Des insoumis, des gilets jaunes, quelques anarchistes et aussi de simples sympathisants de gauche se sont réunis ce dimanche 24 avril au soir, devant l'Hôtel de ville d'Amiens, suite à l'annonce de la réélection d'Emmanuel Macron. Ils étaient une trentaine à partager leur déception mais aussi leur détermination à continuer le combat politique.

L'inévitable déception

Sur la place de la mairie, personne ne regrette d'éviter Marine Le Pen mais tout le monde déplore la réélection d'Emmanuel Macron. "C'était la peste ou le choléra de toute façon", résume un jeune gilet jaune.

"Certes l'extrême droite n'est pas passée mais je n'aime aucun des deux et je pense que leurs deux programmes sont délétères pour le pays", explique Brigitte, une gilet jaune.

Une partie des militants mobilisés ce dimanche 24 avril au soir après le résultat de l'élection présidentielle © Radio France - Lisa Penalver

Prêts à descendre dans la rue

Tous craignent les mesures d'Emmanuel Macron et notamment sa réforme des retraites. "C'est parti pour cinq ans de lutte", assure Jean-Michel, insoumis et gilet jaune.

Un peu plus loin, Loïc, un sympathisant, abonde. "Vu la crise internationale, nationale, le prix de tout et la politique du gouvernement, je ne vois pas comment les tensions pourraient s'apaiser".

Et parmi les militants, il y a aussi deux lycéennes très motivées à sortir dans la rue. "On a pas pu voter parce qu'on est trop jeunes mais on sera de toutes les manifestations notamment pour défendre la planète, assurent-elles.

Tous unis pour les législatives

Enfin, une autre mobilisation politique a d'ores et déjà commencé : celle des législatives.

"On a déjà débuté, indique Loïc, un sympathisant. Les luttes écologistes, sociales et démocratiques vont continuer."

Certains militants ont même commencé les opérations de collage des affiches pour les élections législatives ce dimanche tandis que les discussions stratégiques entre partis de gauche se poursuivent.