Marine Le Pen a détaillé ses propositions pour la démocratie ce mardi à Vernon (Eure). La candidate a évoqué une dose de proportionnelle aux législatives, l'instauration d'un septennat non renouvelable ou encore la révision de la Constitution pour "rendre plus facile la tenue d'un référendum".

Présidentielle : référendums et proportionnelle, Marine Le Pen fait ses propositions pour la démocratie

En déplacement à Vernon dans l'Eure ce mardi pour la campagne d'entre-deux-tours, Marine Le Pen a exprimé sa vision de la démocratie. "La fracture démocratique sera l'un des grands échecs du quinquennat Macron", a-t-elle taclé.

Marine Le Pen promet une véritable "révolution" sur la question du référendum, si elle est élue. "Je vais revivifier notre démocratie et nos institutions", assure-t-elle. "Rendre leur pays au Français, c'est aussi leur rendre le pouvoir d'adopter et de rejeter les textes." Pour cela, "la Constitution sera révisée pour rendre plus facile la tenue d'un référendum", a-t-elle ajouté. La candidate propose l'impossibilité de revenir sur une mesure adoptée par référendum autrement que par un nouveau référendum. Elle a également évoqué le "référendum d'initiative populaire" à partir de 500.000 signatures d'électeurs.

Selon la vision de Mme Le Pen, "seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution" et non le parlement. La candidate souhaite notamment réviser la Constitution pour y faire entrer le principe de "priorité nationale". Ce principe permettrait "aux seuls Français" d'accéder à certaines prestations sociales.

Si elle est élue, la candidate du Rassemblement national propose d'introduire une dose de proportionnelle aux législatives pour au moins deux tiers des députés. La proportionnelle permettrait selon elle une "juste représentation des sensibilités qui s'expriment dans le pays". La candidate du RN dénonce le manque de représentation de certains courants dans les institutions, notamment le sien. "L'absence de représentativité des élus a mené à des mouvements de rue", comme les "gilets jaunes", analyse-t-elle.

La candidate propose enfin "l'instauration du septennat non renouvelable" pour la fonction présidentielle.