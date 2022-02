Présidentielle : Renaud Muselier veut créer une banque de parrainages pour les élus de la Région PACA

Le président de la Région PACA, Renaud Muselier, annonce ce jeudi qu'il veut créer une banque de parrainages pour les élus de la région qui n'ont pas encore accordé leur signature à un candidat à l'élection présidentielle. Les parrainages seraient répartis entre Zemmour, Mélenchon et Le Pen.

Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier (ex-LR), annonce ce jeudi qu'il veut créer une banque de parrainages pour les élus de la région qui n'ont pas encore accordé leur signature à un candidat à l'élection présidentielle. Le groupe majoritaire à la Région, présidé par Pierre-Paul Léonnelli, sera consulté ce jeudi soir sur le sujet et devrait valider cette décision.

Concrètement, les élus qui le souhaitent, pourront donc transmettre à la Région un document de parrainage signé, mais sans aucun nom de candidat. Une fois tous les documents reçus, les parrainages seront répartis équitablement entre les trois candidats qui dépassent aujourd'hui 10% des intentions de votes et n'ont pas encore obtenu leurs 500 signatures : Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon (avant qu'il n'obtienne ses 500 parrainages un peu plus tard dans la journée).

"On ne peut pas demander aux citoyens d'aller voter et exclure leurs représentants potentiels du scrutin." - Renaud Muselier

Ce serait un "fiasco démocratique" et un "déni de démocratie" si l'un de ces candidats, crédités chacun de millions d'intentions de vote, ne pouvait se présenter, explique Renaud Muselier.

À deux reprises ce mois-ci le président de la Région PACA a écrit aux maires de la région pour les encourager à accorder leur parrainage "par principe démocratique". Dans l'un de ces courriers daté du 22 février, Renaud Muselier précise même que "quel que soit le candidat que vous parrainerez, cela ne changera en aucun cas l'action et l'engagement de la Région vis-à-vis de vos territoires".

Malgré ces propos rassurants, ils seraient encore une vingtaine, parmi les 84 élus de la majorité à la Région, à ne pas encore avoir accordé leur signature à un candidat. Le chef de file du groupe majoritaire à la Région est lui-même concerné. L'élu niçois Pierre-Paul Léonelli, ex-LR, assume que son parrainage soit prochainement attribué à l'un des trois candidats proposés : "Ce sera un problème oui, car mes convictions, vous les connaissez, mais je le fais de façon civique. (...) On doit montrer l'exemple".