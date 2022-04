Le premier tour est serré, en Haute-Garonne : Emmanuel Macron semble en tête, mais derrière, la marge est faible : Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont au coude-à-coude.

Présidentielle : Emmanuel Macron finit premier en Haute-Garonne, Le Pen et Mélenchon au coude-à-coude

Emmanuel Macron est annoncé en tête du premier tour, ce dimanche soir en Haute-Garonne. Les résultats ne sont que partiels pour ce département, mais la tendance est la même qu'au niveau national. A 00h00, seuls 72% des bulletins avaient dépouillés, mais le candidat En Marche est crédité de 27% des voix. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se disputent la deuxième place (autour de 22%).

Mais à Toulouse, le candidat LFI semble tout écraser, avec 38% sur l'ensemble de la ville, et jusqu'à 55% dans certains quartiers populaires, notamment dans certains bureaux de vote du Mirail. Quelques jours avant le premier tour, le leader de la France Insoumise avait tenu un meeting dans la ville rose, sur la place du Capitole noire de monde.

Dans l'agglomération toulousaine, le président sortant est à près de 35% des voix à Balma, où le maire Vincent Terrail-Novès a porté les couleurs d'En Marche lors des dernières élections régionales. Emmanuel Macron est à 31% à L'Union, et à près de 29% des voix à Colomiers, talonné par Jean-Luc Mélenchon (27). A Muret, les trois personnalités se tiennent dans un mouchoir de poche : 24,39% pour Macron, 23,95 pour Mélenchon, et 23,88 pour Le Pen.

A Bagnères-de-Luchon, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête, avec 29,2 %. Toujours dans le Comminges, le président sortant devance timidement Marine Le Pen (25,45 contre 24,94).

Le Pen en tête dans le village de Delga, Lassalle obtient 35% dans les Pyrénées

A Martres-Tolosane, le village de Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, c'est... Marine Le Pen qui recueille le plus de voix : 28,5 %. Elle devance Jean-Luc Mélenchon (19,5) et Emmanuel Macron (18,8). La candidate PS Anne Hidalgo, soutenue par Carole Delga, n'obtient que 6,5 % des voix, derrière Jean Lassalle et Eric Zemmour.

A Encausse-les-Thermes, la commune du député socialiste Joël Aviragnet, le score n'est que de 6% pour Anne Hidalgo. Marine Le Pen arrive aussi en tête avec 22%, dans ce village du Comminges.

Jean Lassalle fait le plein de voix dans les villages du Comminges, des Pyrénées et du piémont. Les électeurs ruraux ont été séduit par le discours du député béarnais : il obtient ainsi 23,5 % des voix à Boutx, où il est premier. 27% à Valcabrère. Et il fait encore plus fort à Antichan-de-Frontignes, avec 35 % !