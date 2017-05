Présidentielle - Résultats, votes blancs et nuls, abstention : ce qu’il faut retenir des chiffres du second tour

Emmanuel Macron est devenu, de dimanche, le huitième président de la Vème République avec 66,06 % des voix, selon les résultats quasi-définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur. Marine Le Pen remporte 33,94% des suffrages.

Le candidat d'En Marche! a remporté 66,06% des suffrages exprimés, soit plus de 20,7 millions de voix, selon un décompte fourni par le ministère de l'Intérieur sur la base de 99,99% des suffrages reçus. Sa rivale Marine Le Pen remporterait 33,94% des suffrages, soit plus de 10,6 millions de voix.

Plus d'un Français sur trois a refusé de choisir

Ce second d'un second tour marqué par une forte abstention (25,38%), jamais atteinte depuis le scrutin présidentiel de 1969. Les blancs et nuls approchent les 9% des inscrits (plus de 4 millions), un record pour une présidentielle. Au total, plus d'un Français sur trois a refusé de choisir dimanche entre les deux candidats.

Record de voix pour le Front National

Avec 10,6 millions de voix, Marine Le Pen dépasse largement son record du premier tour (7,7 millions de voix). Son père Jean-Marie Le Pen avait peu progressé face à Jacques Chirac entre les deux tours en 2002.