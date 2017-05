Présidentielle : revivez le débat de l'entre-deux-tours En Marche ! / FN sur France Bleu Toulouse

Que contiennent réellement les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ? France Bleu Toulouse vous aide à y voir plus clair grâce à un débat ce mardi entre leurs soutiens : Monique Iborra pour Emmanuel Macron et Julien Leonardelli pour Marine Le Pen.

Quelles sont les positions d'En Marche ! et du Front National sur les sujets phares (immigration, économie...) ? France Bleu Toulouse a choisi d'inviter un soutien de chaque candidat au second tour de la présidentielle. Monique Iborra, députée de la 6e circonscription de Haute-Garonne, soutient Emmanuel Macron. Julien Leonardelli, secrétaire de la fédération FN de Haute-Garonne, soutient Marine Le Pen.