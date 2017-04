Présidentielle : à Saint-Étienne, la police se déplace chez les personnes âgées pour valider leurs procurations

A moins de deux semaines du premier tour, c'est le moment de faire sa procuration. A Saint-Étienne comme dans la Loire, la police aide les personnes à mobilité réduite à remplir leur formulaire. Sans avoir à se déplacer.

Ce lundi après-midi, Emmanuel et Alain avaient pris rendez-vous. Emmanuel est retraité, il vit en fauteuil roulant sur Saint-Étienne et ne pourra pas se déplacer jusqu'à un bureau de vote, le 23 avril prochain. Ni même jusqu'à un commissariat pour valider sa procuration. C'est donc la police qui vient à lui, ou plutôt Alain Pratt, embauché pendant la période électorale en tant que délégué à l'Officier de Police Judiciaire. Sa mission: se rendre directement chez ces personnes-là pour les aider dans leur démarche.

Depuis plusieurs jours, Alain Pratt a son circuit, dans et autour de Saint-Étienne. Les demandes de procuration affluent à l'approche du jour J. "Le commissariat me donne des listes, je prends rendez-vous chez les gens et je leur demande tous les renseignements que je vais devoir mettre sur la procuration, précise-t-il. Les gens n'ont pas toujours toutes les informations, un oubli de la date d'anniversaire du fils, un oubli d'une adresse. Ceux que je vais voir, ce sont essentiellement des personnes qui ont du mal à se véhiculer. Je vais aussi dans les hôpitaux, voir des gens qui viennent d'être hospitalisées."

Encore temps de faire sa procuration

Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de se faire représenter par un autre électeur (le mandataire), qu'il doit désigner à l'avance. Ce mandataire doit remplir deux conditions: être inscrit sur les listes électorales de la même commune et ne pas avoir été déjà désigné par une autre personne.

Pour faire cette procuration, le mandant peut encore se rendre soit dans un commissariat de police ou de gendarmerie, soit au Tribunal d'instance de sa commune. Les procurations sont toujours possibles jusqu'à la veille du scrutin. En 2012, un peu plus de trois millions de Français avaient fait une procuration.