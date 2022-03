Présidentielle-Santé : les ordonnances des soutiens LR et LFI en Limousin face aux déserts médicaux

La santé était à la Une des "Jeudi de la présidentielle" ce jeudi matin sur France Bleu Limousin. L'accès aux soins, les déserts médicaux, le coût de la santé aussi, sont des thèmes qui vous ont beaucoup mobilisé dans la grande consultation "ma France 2022" organisée par France Bleu et France 3 ces dernières semaines. Il est vrai que beaucoup d'entre nous ont même aujourd'hui juste du mal à trouver un médecin traitant ! Pour évoquer ces problématiques, la députée LR de Corrèze Frédérique Meunier, soutien de Valérie Pécresse, était l'invitée de 7h45. Damien Maudet de la France Insoumise en Haute-Vienne, soutien de Jean-Luc Mélenchon, était lui l'invité de France Bleu Limousin à 8h15.

Pour Frédérique Meunier, il faut "inciter plutôt qu'obliger" les médecins à s'installer en zone rurale

Pour Frédérique Meunier, Valérie Pécresse veut essayer de redynamiser le maillage de personnels de santé, pour qu'ils "soient des personnels actifs sur le territoire pour contribuer aussi au problème des déserts médicaux. Ils seront des acteurs aujourd'hui, demain, pour pouvoir, par exemple, faire ordonnances pour soigner ce que l'on appelle communément la bobologie".

Interrogée sur le fait d'obliger les médecins à s'installer au moins un temps dans les zones sous dotées, Frédérique Meunier a indique "(ne pas aimer) le terme d'obligation. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Vous vous adressez quand même à des gens qui ont fait dix années de médecine et qui sont professions libérales. Moi, je préfère l'idée des incitations à l'installation. Cela peut être, peut-être, _une rémunération supérieure_. Quand un médecin accepte d'aller dans une zone qui est une zone en tension, on peut être avoir une vraie réflexion sur une retraite aussi, qui pourrait être une retraite plus importante sur des médecins qui auraient travaillé pendant un certain nombre d'années dans des zones plus en tension", précisant qu'il fallait "des solutions immédiates et des solutions à plus long terme".

Pour Damien Maudet, salarier les médecins serait une bonne idée pour eux et pour les patients

Sur ces sujets, Damien Maudet, soutien de Jean-Luc Mélenchon a lui plaidé pour "qu'on en finisse avec tout le marché des mutuelles qui aujourd'hui coûte très cher. L'objectif, c'est de passer en 100% Sécu". Comment financer un tel système ? "Bien sûr, ça passe évidemment par les cotisations sociales. Peut être plus forte aussi pour les patrons qui font des grands chiffres, les entreprises qui font beaucoup de bénéfices". Concernant les hôpitaux, le candidat de l'Union Populaire entend mettre fin à la tarification à l'acte pour "revenir à une dotation globale des hôpitaux" qui pourrait selon Damien Maudet être bénéfique à des régions comme le Limousin où la population est âgée.

à réécouter Damien Maudet de la La France Insoumise en Haute-Vienne

Ouvrir un cabinet médical, ce n'est pas comme commander une pizza

Concernant enfin les déserts médicaux, Jean-Luc Mélenchon propose salarier des médecins, avec "_l'_embauche de 10.000 médecins salariés, mais pas que médecins. C'est aussi toutes les spécialités qui sont sous-dotées" a précisé Damien Maudet, estimant qu'ils pourraient être "plutôt enjoués à l'idée d'être salariés pendant une partie de leur vie. Ca évite tout un tas de contraintes logistiques. Parce qu'ouvrir un cabinet médical, ce n'est pas comme commander une pizza, il y a plein de logistique, de secrétariat. Et le fait de les salarier leur permet de se concentrer uniquement sur la question médicale. Et en plus, c'est bénéfique aussi pour les patients parce que si on fait ça dans des zones sous-dotées, on rouvre des cabinets de médecins" a-t-il notamment indiqué.