Présidentielle: Emmanuel Macron en tête du second tour dans le Nord Franche-Comté

A l'issue du second tour, dimanche 7 mai, c'est Emmanuel Macron qui est élu président de la République avec 65, 8% des voix contre 34,2% pour Marine Le Pen. Dans le Nord Franche-Comté aussi, le candidat d'En Marche! est arrivé en tête.

Emmanuel Macron est élu président de la République, dimanche 7 mai, avec 65,8 % des voix. Dans le Nord Franche-Comté, aussi le candidat d'En marche! est arrivé en tête de ce second tour, mais avec des scores très variés. Une victoire très serrée en Haute-Saône, où il obtient 51,71% des voix devant Marine Le Pen, plus large dans le Territoire de Belfort, avec 58,18%, et plus confortable encore avec 63,78% dans le Doubs, un résultat tout de même inférieur au score national.

La Haute Saone est l'un des départements français qui a le plus largement voté pour Marine Le Pen.

A Montbéliard, Emmanuel Macron obtient 68,51% des suffrages, un peu moins sur la ville de Belfort à 67,38% où les militants d'En marche s'étaient réunis au restaurant les 3 maillets. Les résultats évidemment ont été fêtés par la soixantaine de militants sur place.

Cris de victoire chez les millitants #Enmarche à #Belfort au bar des 3 Maillets #présidentielles2017 pic.twitter.com/6uYgjhf3BY — France Bleu Belfort (@bleubelfort) May 7, 2017

Certaines communes ont tout de même placé Marine Le Pen en tête des suffrages. C'est le cas à Dannemarie, dans le Doubs, où elle a obtenu 75% des suffrages ou encore dans le petit village de Villars-le-Sec dans le Territoire de Belfort où elle obtient 63% des votes.

