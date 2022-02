Présidentielle : six sénateurs LR annoncent donner leur parrainage à Eric Zemmour

Eric Zemmour dispose ce mercredi soir de six parrainages supplémentaires dans la course à l'élection présidentielle : celles de six sénateurs Les Républicains qui disent ne pas soutenir le candidat mais veulent défendre le "pluralisme et la libre expression de nos concitoyens".