Présidentielle : à Strasbourg, le maire socialiste Roland Ries appelle à la formation d'un groupe PS-En Marche

Dans un communiqué diffusé dimanche, le maire de Strasbourg propose que "le groupe majoritaire devienne le groupe de la majorité présidentielle et qu’il rassemble l’ensemble des soutiens d’Emmanuel Macron (...), les socialistes et la société civile".

La réaction du maire de Strasbourg n'aura pas tardé. Dimanche 7 mai, quelques minutes après l'annonce officielle des résultats et de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, Roland Ries a diffusé un communiqué se réjouissant des résultats, "avec un score qui traduit un vrai choix des Français" : "Le Front Républicain a fonctionné, et le risque de voir le front national arriver au pouvoir a été rejeté". L'élu socialiste, qui avait appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron au second tour, ajoute : "J’appelle à une majorité présidentielle large, enthousiaste, et volontaire".

Ici à Strasbourg, je souhaite que notre groupe majoritaire s’ouvre lui aussi, devienne le groupe de la majorité présidentielle et qu’il rassemble ainsi l’ensemble des soutiens d’Emmanuel Macron dans le respect des identités politiques des uns et des autres, les socialistes et la société civile.

Et de conclure : "L’esprit même de coalition est une chance pour notre pays, comme il l’est pour notre ville (...) Sachons donc répondre dès aujourd'hui à ce qu’attendent les Français". À 20h15, les résultats des bureaux de vote strasbourgeois et alsaciens n'étaient pas encore connus. Au premier tour, le 23 avril, Emmanuel Macron était arrivé en tête à Strasbourg avec 27,76% des voix.