Présidentielle : toutes les réactions en Berry après les résultats du premier tour

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 avril prochain. Ils sont respectivement à 28,5% et 23,6% des voix selon les premières estimations. Suivez ici les réactions politiques dans le Berry.

Les réactions LREM dans le Berry

, se dit évidemment ravi du score d'Emmanuel Macron. Mais il se veut prudent : "Je constate que le vote populiste et anti-républicain est encore fort, et que rien n'est joué pour le second tour. Il va falloir encore une mobilisation des Français." François Jolivet, le député LREM de la première circonscription de l'Indre lui aussi appelle à la méfiance. "Jusqu'à maintenant, jamais l'extrême-droite n'avait été en capacité de conquérir le pouvoir par les voies démocratiques. Là, en faisant des calculs simples on se dit que c'est possible. Donc la campagne continue".

Sa collègue de la deuxième circonscription du Cher, Nadia Essayan, appelle à une union "contre l'extrême-droite", notamment de la part des Républicains.

Les réactions RN dans le Berry

Thibault de la Tocnaye, conseiller régionale RN et tête de liste dans le Cher lors des élections régionales en 2021 affirme que ces premiers résultats sont "une confirmation" de ce que le parti pressentait. Mais il reste lui aussi prudent, assurant que "la bagarre sera féroce".

Pour la première fois, _Marine Le Pen a des réserves de voix assez importantes_. Je pense que c'est très ouvert pour ce deuxième tour.

Les réactions LR dans le Berry

La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, a, selon les estimations, récolté 4,8% des voix. Peu après les résultats, elle a annoncé qu'elle voterai pour le président sortant au second tour.

Gil Avérous, le maire LR de Châteauroux et président du Comité des Maires les Républicains, appelle ses collègues à soutenir Emmanuel Macron. "Notre candidate, Valérie Pécresse, disait elle-même qu’il avait énormément emprunté à son programme" précise l'édile.

Même réaction de Marc Fleuret, le président LR du département de l'Indre et président du mouvement Les Centristes, qui appelle lui aussi à voter pour le candidat sortant.

La moitié de nos électeurs qui ont voté Emmanuel Macron dans une espèce de vote utile - Nicolas Forissier, député LR de l'Indre

, également maire d'Ivoy-Le-Pré estime qu'on "ne peut être que déçus du score de madame Pécresse ce soir, mais ça n'enlève rien au mérite de notre candidate". "C'était une campagne très difficile, rappelle l'édile, Monsieur Macron et ses entourages souhaitaient très ardemment aller en finale face à Madame Le Pen, car il pensait que ça serait plus facile de gagner face à elle que face à Madame Pécresse." Nicolas Forissier, député LR de la deuxième circonscription de l'Indre, reconnaît une grande déception face aux résultats de la candidate LR. "Ce qui est clair ce soir, c'est qu'on a bien la moitié de nos électeurs qui ont voté Emmanuel Macron dans une espèce de vote utile parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon". L'élu estime qu'il va falloir "reconstruire" le parti.

Les réactions LFI dans le Berry

Jean-Luc Mélenchon, le candidat la France Insoumise, termine lui troisième du premier tour, avec 20,3% des voix. Dans son discours post-résultats, il a insisté sur le fait que "pas une seule voix ne doit aller à Mme Le Pen", sans pour autant donner de consignes de vote pour le moment.

, conseiller régional LFI de la région Centre -Val de Loire et candidat aux législatives dans l'Indre, ne peut pas cacher sa déception : "Je pense qu'il était nécessaire pour le pays qu'on soit au deuxième tour." Mais le conseiller régional se veut qui auront lieu en juin. "Malgré ça, nous avons fait une bonne campagne, on a été actifs sur le terrain et ce n'est pas négligeable pour la suite." Antoine Léaument, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et candidat LFI en 2020 à la mairie de Châteauroux, est lui aussi évidemment déçu de ne pas voir le candidat au second tour. Mais il se concentre aussi sur le positif : "nous sommes très contents de la campagne que nous avons réalisée qui nous permet de faire ce score. Et comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon ce soir, la lutte continue." Il précise également que la prochaine échéance reste les élections législatives.

Les réactions Reconquête! dans le Berry

Le candidat de Reconquête!, Eric Zemmour, arrive loin en quatrième position avec 7,2% des voix. Pour le second tour, il a appelé ses partisans à voter pour Marine Le Pen.

Bertrand Cotillon, soutien d'Eric Zemmour dans l'Indre estime que "Les gens ont privilégié le vote utile. Devant la poussée de Mélenchon, ils ont voulu assurer la présence de la droite au deuxième tour, donc ils ont voté Marine le Pen. Si Zemmour faisait 10% comme prévu, Mélenchon était au deuxième tour : donc ce n'est pas une mauvaise chose en soi. (...) C'est une grande déception, c'est sûr, mais ce n'est pas une défaite."

Les autres réactions politiques dans le Berry