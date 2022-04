Présidentielle 2022 : toutes les réactions en Berry après la réélection d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58,8 % des voix face à Marine Le Pen (41,2 %) ce dimanche 24 avril, selon les estimations de l'institut Ipsos-Sopra Steria. Après les résultats de ce second tour, retrouvez les réactions en Berry.

Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,8% des voix, selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu. Marine Le Pen a récolté 41,2% des suffrages. Dans le Cher et l'Indre, les réactions sont nombreuses à l'issue de ce second tour.

Les réactions LREM en Berry

François Jolivet, député LREM de la première circonscription de l'Indre, se dit évidemment ravi de la réélection d'Emmanuel Macron : "une bonne nouvelle pour la France, son poids en Europe et sa place dans le monde". Mais il accueille toutefois les résultats avec "humilité", devant "les chiffres de l'abstention".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le député LREM de la première circonscription du Cher, François Cormier-Bouligeon, insiste sur la large victoire du président sortant. "Une grande joie que les Français aient accordé une très large majorité à Emmanuel Macron, c'est du jamais-vu pour un président sortant, il faut prendre acte de sa légitimité".

Sa collègue de la deuxième circonscription du Cher, Nadia Essayan, annonce déjà les "réformes nécessaires" à venir, notamment en matière d'éducation et d'environnement. L'élue LREM rappelle également sa confiance en Emmanuel Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les réactions RN en Berry

Dans son discours, Marine Le Pen juge que son score est "une éclatante victoire". "Je n'ai aucune rancœur", déclare la candidate, qui se déclare plus "déterminée" que jamais. Selon Marine Le Pen, son score de 41,2% signifie que les Français "manifestent la volonté d'avoir un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron".

Thibaut de la Tocnaye, conseiller régional Rassemblement National et tête de liste dans le Cher lors des élections régionales en 2021, voit dans les résultats du second tour "une formidable victoire de nos idées". "Le combat continue, en 5 ans, nos idées souverainistes ont fait un bon bout de chemin, estime-t-il. Nous sommes désormais la principale force d'opposition et nous allons tout faire pour remporter un maximum de sièges aux législatives".

La secrétaire départementale du RN dans l'Indre, Mylène Wunsch, dénonce la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des prix du carburant sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. "L'Etat a délaissé l'ensemble des territoires, surtout les communes rurales, aujourd'hui il faut absolument contrer Emmanuel Macron et lui faire barrage lors des prochaines législatives".

Les réactions LR en Berry

Valérie Pécresse, cheffe de file des Républicains et présidente de la région Île-de-France, adresse ses "félicitations républicaines" à Emmanuel Macron. "Sa victoire ne doit pas masquer les fractures de notre pays conduisant Marine Le Pen à un score inédit. Cap sur les législatives avec une droite engagée pour défendre le projet de redressement dont la France a besoin", indique celle qui a rassemblé 4,78 % des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gil Avérous, maire LR de Châteauroux et ancien président du Comité des Maires Les Républicains, se dit satisfait des résultats. "C'est une victoire claire et nette, je suis content, indique-t-il. Ce qui compte, c'est l'intérêt du pays et aujourd'hui, je pense que l'intérêt de la France est préservé". Gil Avérous avait appelé ses collègues à soutenir Emmanuel Macron à l'issue du premier tour.

Les réactions LFI en Berry

Dans son discours, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France Insoumise, estime qu'Emmanuel Macron est "le plus mal élu des présidents de la Vème République". Celui qui a terminé troisième à l'issue du premier tour, avec 21,95 % des voix, dit également à ses partisans qu'"il ne faut pas se résigner", car "le troisième tour commence ce soir", assure-t-il en évoquant les élections législatives.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aymeric Compain, conseiller régional LFI de la région Centre-Val de Loire et candidat aux législatives dans l'Indre, appelle à faire élire Jean-Luc Mélenchon premier ministre : "on veut faire de Jean-Luc Mélenchon le prochain premier ministre de la France pour qu'une alternative pour le pays émerge". L'Insoumis rappelle également le taux d'abstention, estimé à 28,2%, dans le pays, "on peut s'interroger sur l'adhésion qui existe autour d'Emmanuel Macron, à nous désormais de construire une alternative", lance-t-il.

Antoine Léaument, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et candidat LFI en 2020 à la mairie de Châteauroux, appelle lui aussi à voter pour les candidats de l'Union Populaire les 12 et 19 juin. "Il suffit de voter aux législatives 2022 pour les candidats de l'Union Populaire pour avoir Mélenchon à Matignon".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les autres réactions politiques en Berry

Yann Galut, maire de Bourges, ex-PS, appelle le président Emmanuel Macron à "réfléchir" et à "essayer de comprendre pourquoi il a perdu plus de dix points et pourquoi l'extrême droite est aussi puissante". "Il faut continuer à se battre contre les injustices sociales, insiste le maire de Bourges. La colère reste entière, le pays est divisé, c'est inquiétant pour la démocratie". Yann Galut avait également appelé à voter Emmanuel Macron le 24 avril.