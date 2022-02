Le Conseil constitutionnel vient de dévoiler une première liste de parrainages de candidats à la présidentielle d'avril 2022, ce mardi. Parmi ces signatures figurent celles de trois élus du Loiret : un pour Eric Zemmour, un pour Jean-Luc Mélenchon et un pour Valérie Pécresse.

Présidentielle: trois parrainages de candidats déjà validés dans le Loiret pour Zemmour, Pécresse et Mélenchon

313 parrainages des candidats à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril ont déjà été validés par le Conseil constitutionnel, selon le premier point d'étape effectué ce mardi. Il faut 500 parrainages pour être candidat officiellement. Dans cette première série figurent trois signatures d’élus du Loiret.

Pécresse, Zemmour et Mélenchon

Jean-Jacques Malet, maire de Bellegarde, près de Montargis (et vice-président de l'association des maires du Loiret) parraine Valérie Pécresse, candidate LR. Didier Monceau, agriculteur retraité et maire de Marsainvilliers, commune de moins de 300 habitants près de Pithiviers, parraine le candidat Eric Zemmour, tandis que Karin Fischer, enseignante et conseillère régionale de la France insoumise, parraine Jean-Luc Mélenchon.

Le Président Emmanuel Macron, candidat pas encore déclaré, totalise déjà105 parrainages d'élus (la députée LREM du Loiret Caroline janvier, dont le parrainage n'est pas encore validé, a annoncé cette semaine avoir parrainé Emmanuel Macron). Anne Hidalgo en compte 48, Valérie Pécresse 34, Fabien Roussel 30, Jean Lassalle 15, Jean-Luc Mélenchon 14, Eric Zemmour 14, Nathalie Arthaud 12, Yannick Jadot 11, Marine Le Pen 2.