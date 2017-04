Présidentielle : trois thèmes et des règles strictes pour un débat inédit entre les onze candidats mardi

Les onze candidats à l'élection présidentielle se retrouvent mardi soir à 20h40 pour un débat télévisé inédit, sur BFMTV et CNews, à moins de trois semaines du premier tour du scrutin. Ils s'exprimeront sur l'emploi, la sécurité et le social et auront chacun 17 minutes de temps de parole.

Mardi soir, les onze candidats à l'élection présidentielle ( Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou) seront tous réunis sur le même plateau de télévision pour débattre, exercice inédit avant un premier tour. "Il va falloir une grande discipline", prévient Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFMTV, qui retransmet ce débat avec CNews, à partir de 20h40.

Trois heures et demi de débat, 17 minutes par candidat

Les onze candidats seront chacun derrière un pupitre, disposés en arc de cercle, comme on peut le voir sur une vidéo postée par un chef d'édition de BFMTV sur Twitter lundi. Face aux candidats, les journalistes Ruth Elkrief - pour BFMTV - et Laurence Ferrari - pour CNews - poseront les questions. "On va être fermes, je crois que c'est la clef", prévient Laurence Ferrari auprès de l'AFP. Chaque candidat aura un temps de parole de 17 minutes exactement, avec l'introduction et la conclusion.

Emploi, sécurité et social

Le débat est prévu pour durer trois heures et demi, et trois grands thèmes y seront abordés : l'emploi, la sécurité et le modèle social. Les candidats n'ont pas eu connaissance à l'avance des questions, et il leur sera interdit pendant l'émission d'utiliser leur téléphone portable. "L'idée c'est de les entendre parler d'autre chose que ce qui pollue la campagne depuis des semaines", explique Laurence Ferrari à propos de ce débat, diffusé également sur RMC et Dailymotion. Un débat sur les programmes qui laissera tout de même une place au sujet de "la moralisation de la vie publique", assure Ruth Elkrief auprès de l'AFP. François Fillon, mis en examen pour détournement de fonds publics, avait été plutôt épargné lors du débat à cinq sur TF1, le 20 mars.

Les candidats n'auront peut-être que ce débat à onze pour s'apostropher directement. La date du 20 avril prévue par France Télévisions pour un "match retour" est jugée trop proche du premier tour par plusieurs candidats.