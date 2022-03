Présidentielle : "Tu as changé, Jean-Yves !", écrivent des figures socialistes bretonnes à Jean-Yves Le Drian

"Nous ne te demandons pas de reprendre ta carte au Parti socialiste, mais simplement d’admettre que le gouvernement auquel tu appartiens et le candidat que tu soutiens, mènent une politique libérale classique, profondément inégalitaire. Tu as changé, Jean-Yves. Accepte-le au lieu de tricher et de chercher des justifications." La lettre est signée de figures socialistes bretonnes : Marylise Lebranchu, Charles Josselin, Claudy Lebreton, Loïc Cauret, Edmond Hervé.

"Il doit admettre qu'il a changé" estime Marylise Lebranchu

" Notre lettre est une réponse", estime Marylise Lebranchu, ancienne ministre socialiste, ancienne maire de Morlaix et vice-présidente du conseil régional de Bretagne. " Il ne peut pas laisser entendre qu'être de gauche et ne pas soutenir Macron est archaïque. Il doit être plus clair et assumer qu'il a changé de point de vue, qu'il est aujourd'hui dans le même camp que plusieurs anciens ministres de Nicolas Sarkozy. On a un problème d'abstention et c'est pour cela qu'il faut être plus clairs".

Ancien membre du PS et ancien président socialiste de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian avait soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle de 2017. Emmanuel Macron élu, il entre au gouvernement tout en gardant sa carte au Parti socialiste. PS qu'il quittera finalement en mars 2018, sans pour autant adhérer à La République en marche.