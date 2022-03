Présidentielle : une campagne "en l'absence du principal acteur, le président sortant" selon Nicolas Florian

C'est un fait, la campagne actuelle pour l'élection présidentielle est mise au second plan par la crise ukrainienne. Mais "ça ne doit pas faire oublier que dans cinq semaines, il y a une élection majeure" en France, commente Nicolas Florian, le maire sortant Les Républicains de Bordeaux et membre de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, invité de France Bleu Gironde ce mercredi matin. Au-delà de cette crise internationale, le soutien de la candidate LR déplore surtout, une campagne qui "s'est déroulée jusqu'à maintenant en l'absence du principal acteur, le président sortant".

Ce président en poste qui tarde à se lancer dans la course à sa propre succession, "c'est assez singulier dans l'histoire de la République", relève Nicolas Florian. Il poursuit : "on a plutôt l'impression qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français sont dans un choix du concurrent ou de la concurrente qui affrontera le président de la République au second tour. En tout cas, c'est ce que nous disent les sondages". Sondages qui placent, pour l'instant, sa candidate, Valérie Pécresse, en cinquième position au premier tour, créditée de 12% des intentions de vote (sondage Elabe publié ce mardi). "Les sondages, je m'en méfie", élude l'ancien maire de Bordeaux.