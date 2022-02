Présidentielle : une dizaine de maires de la Loire se réunit pour parrainer des candidats "sans les soutenir"

A une semaine de la date butoir pour réunir les 500 parrainages requis pour être présent au premier tour de la présidentielle, beaucoup de candidats à la peine dénoncent un système cassé, où les petits élus ont peur d'accorder leur signature. Pour contourner cette pression, une dizaine de maires du pays roannais, dans la Loire, se sont réunis ce vendredi à la mairie de Saint-Germain-Lespinasse. Ils se sont répartis plusieurs parrainages à accorder, pour réaffirmer que "parrainer, ce n'est pas soutenir."

Ils sont maires de petites communes rurales, la plupart sans étiquette, veulent à tout prix jouer leur rôle dans le processus démocratique. "Personnellement je ne veux pas m'engager politiquement, explique Pierre Coissard, le maire de Saint-Germain-Lespinasse, mais si le 4 mars il y a des candidats qui n'ont pas atteint la barre des 500 parrainages et qui avaient vocation à les avoir vu les intentions de vote, je m'en voudrai. C'est ma quatrième élection, j'ai toujours parrainé."

Des parrainages qui valent un soutien d'office

Mais aujourd'hui il hésite à le faire, et il n'est pas le seul. "C'est bien que le maire puisse parrainer un candidat dans un souci démocratique, et non pas dans un affichage politique, se justifie Pierre Devedeux, maire de Saint-Alban-les-Eeaux. On ne s'affiche pas dans nos communes, je n'ai jamais mené une politique publique en disant, parce que je suis de tel camp, je ferai comme ça." Sauf qu'aujourd'hui les parrainages d'élus sont publics, et valent presque un soutien d'office pour ces maires ruraux. Ca n'est pas dans leur culture politique, alors ils ont décidé de se répartir les parrainages de candidats encore en quête de signatures. Une manière de contourner collectivement ce qu'ils voient comme un piège politique.

La démarche est entreprise dans l'urgence, mais nourrit également une réflexion sur le long-terme. Pierre Devedeux propose de "ne plus parler de parrainage, et de trouver un autre terme parce que forcément parrainage suppose une filiation." Cette réflexion collective reflète aussi l'inconfort de ces acteurs politiques, mais pas politiciens. Jean-Marc Ambroise, maire de Saint-Forgeux-Lespinasse, a même hésité à apporter le moindre parrainage cette année.

Jean-Marc Ambroise, maire rural dans la Loire : "donner une couleur politique à notre mandat, ce serait aller contre l'intérêt de la commune" Copier

Les noms de ces maires apparaitront sur des listes de parrainage, d'ici le 4 mars. Eux s'en lavent les mains, ils n'ont qu'un objectif, jouer leur rôle de rouage discret, mais essentiel dans l'appareil démocratique.

La liste des communes du pays roannais dont les maires se sont répartis des parrainages : Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-Forgeux-Lespinasse, Juré, Les Noës, Noailly, Saint-Romain-la-Motte, Coutouvre, Parigny.