Présidentielle : à une semaine du premier tour, Benoît Hamon de passage à Bordeaux

Benoît Hamon s'est arrêté à Bordeaux quelques heures ce dimanche. Lors d'un stand-up sur les quais rive droite de la Garonne, il a attaqué ses adversaires et revendiqué sa différence.

Si l'élection présidentielle se jouait au nombre selfies pris en un minimum de temps, Benoît Hamon serait en tête des sondages. Ce dimanche après-midi à Bordeaux, le candidat socialiste à la présidentielle a tenu un meeting sous forme de stand-up. Installé au bord de la Garonne, sur une petite estrade, il a tenu la parole environ 30 minutes avant de descendre prendre des photos avec la foule venu l'acclamer, pendant au moins aussi longtemps.

Benoît Hamon maîtrise la technique du selfie. © Radio France - Damien Gozioso

Pas l'homme providentiel

Avant lui, Michèle Delaunay est montée sur scène pour encourager les gens présent à choisir Benoît Hamon. "Votez pour celui qui porte les couleurs socialistes, car les copies ne sont jamais aussi bonnes que l'original" a expliqué la conseillère municipale de Bordeaux, également députée. Le représentant des valeurs socialistes mais pas un sauveur, Benoît Hamon ne croit pas que lui – ou un autre – ne puisse par sa seule parole changer le cours des choses : "Ce n'est pas parce qu'on se met dans une posture christique, dans un rapport charismatique à la foule que pour autant, le 8 mai au matin, celui qui a été un bon candidat, séduisant et transcendant, est un bon président de la République". C'est une thèse que partage Sybille, sympathisante écologiste. Elle l'a écrit sur une pancarte : "Pas de chef charismatique, mais un Président qui écoute le peuple".

Sybille trouve que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron "jouent les stars" mais n'ont pas grand chose de nouveau à proposer. © Radio France - Damien Gozioso

Même lâché par le quatuor de tête (Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon) dans les intentions de vote, Benoît Hamon ne se décourage pas et met même en avant sa singularité : "Le seul personnage nouveau sur le fond dans cette campagne, c'est moi. Macron il nous refait 25 ans de politique libérale, et les autres appartiennent à une génération qui a finalement été très excitée à l'idée d'être à la place de Mitterrand ou De Gaulle, ils s'imaginent que c'est leur moment. Moi je pense que la présidentielle ne doit pas être le moment d'un homme mais le moment d'un peuple".

Ses adversaires pas épargnés

Benoît Hamon a aussi eu quelques mots pour ses adversaires. Il s'est adressé directement à Jean-Luc Mélenchon au sujet de l'écologie : "Crois-tu sérieusement deux secondes que l'enjeu qui consiste à lutter efficacement contre le réchauffement climatique puisse se faire en dehors de l'Europe ?" Il a rappelé à François Fillon les affaires qui ont émaillé sa campagne : "Il n'est pas l'homme providentiel, à part pour deux ou trois membres de sa famille..." Mais ses attaques les plus dures ont été en direction de Marine Le Pen : "Le projet le plus dangereux pour notre pays c'est le sien, c'est un futur sinistre qui nous est proposé. Je vous rappelle que quand on porte l'extrême-droite au pouvoir par les urnes, jamais elle ne vous le rend par les urnes".

Juste avant de quitter la scène, alors que les 500 personnes présentes l'applaudissaient, Benoit Hamon s'est étonné : "Il n'est pas là Alain Juppé ?!" Un trait d'humour avant de profiter d'un bain de foule, puis de rejoindre Captieux pour la soirée où un meeting sur le thème de la ruralité l'attendait.