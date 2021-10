Présidentielle : Valérie Pécresse se dit "très heureuse que Xavier Bertrand ait accepté de jouer le jeu"

C'est sur France Bleu que Valérie Pécresse a réagi à l'annonce de Xavier Bertrand. La veille, celui-ci a confirmé qu'il participera au congrès du parti Les Républicains du 4 décembre, durant lequel les militants désigneront celui ou celle qui représentera le parti.

La présidente de la région Île-de-France fait, elle-même, partie des cinq candidats à droite. Dans l'Yonne ce mardi pour présenter son programme éducatif, Valérie Pécresse a salué cette décision de Xavier Bertrand : "c'est une décision qui est bienvenue car les électeurs de la droite et du centre savent que pour gagner il nous faut un seul ou une seule candidate à la fin. Depuis le début, je joue l'unité, je joue collectif, j'accepte les règles du jeu. Je suis très heureuse aujourd'hui que Xavier Bertrand ait accepté aussi les règles du jeu. Ça va beaucoup rassurer les électeurs de la droite et du centre qui attendent vraiment que nous puissions mettre un terme au mandat d'Emmanuel Macron" a-t-elle déclaré sur France Bleu Auxerre, dont elle était l'invitée ce matin.

Pour se présenter à cette primaire interne de la droite, les candidats doivent recueillir au moins 250 parrainages d'élus dans 30 départements. Pour l'instant, trois autres candidats se sont déclarés : Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin.

Interrogée pour savoir si elle serait prête à suivre Xavier Bertrand, qui se pose en rassembleur, elle a botté en touche : "Je vais d'abord développer mon projet car je crois que c'est lui qui est le plus complet et qui apporte les bonnes réponses" a martelé Valérie Pécresse. "Je parle d'immigration contrôlée, mais aussi d'intégration, d'économie, d'écologie. Aujourd'hui, dans l'Yonne, je vais parler d'éducation car je crois qu'aujourd'hui notre école va mal. L'école c'est la fabrique de la France et quand nous avons une pénurie d'enseignants, une crise des vocations enseignantes, que nous avons le niveau qui baisse et que nos enfants n'ont plus les mêmes chances partout dans les territoires, alors la France va mal et il faut la réparer" a-t-elle déclaré.

Des mesures pour une école "qui va mal"

Vendredi dernier, une enseignante d'un lycée professionnel de Combs-la-Ville, dans l'académie de Créteil, a été violement agressée. Trois lycéens ont été mis en examen depuis. Quelles mesures propose Valérie Pécresse, par ailleurs présidente de la région Île-de-France, pour éviter ces incidents ?

"Ce lycée est dans ma région et cet acte d'agression d'une professeur, qui montre un délitement du respect du professeur, doit être très sévèrement puni" a-t-elle réagi. "Je propose qu'on ne classe plus sans suite ces agressions du quotidien et qu'elles soient systématiquement poursuivies et que les sanctions éducatives prises contre les mineurs soient exécutées sans délai". Pour Valérie Pécresse, ces jeunes, "qui sont de plus en plus violents, ont de plus en plus un sentiment d'impunité. Ces travaux d'intérêt général ne sont exécutés que 450 jours après avoir été prononcés. Donc je veux une justice rapide, qui sanctionne vite".

"Quand on agresse un professeur, en général, on est exclu. Je demande aussi qu'on ne soit plus réinscrit automatiquement dans un autre lycée ou un autre collège. On appelle ça des "poly-exclus". C'est scandaleux. Il faut, pour ses élèves perturbateurs, ne plus les réinscrire dans des établissements normaux où il vont "foutre la pagaille", mais les mettre dans des structures éducatives dédiées" a-t-elle proposé.

Protéger les professeurs de "l'omerta face à la radicalisation"

Il y a un an, le 16 octobre, Samuel Paty était décapité dans une rue voisine de son collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Vendredi et samedi, la France rendra hommage au professeur, comment lui rendre hommage dans les établissements scolaires a-t-on demandé à la candidate ?

"Il faut qu'il y ait un temps de réflexion sur ce qu'est la laïcité, la liberté d'expression car je suis inquiète" a répondu Valérie Pécresse. "Dans certains établissements, je vois une certaine forme d'omerta, de silence où des professeurs vont enseigner avec la boule au ventre. Donc il faut que la République parle fort, haut et affirme ses valeurs. Et il faut protéger les professeurs. Partout où ils voient des signes de radicalisation islamiste, il faut qu'ils puissent le signaler au ministère de l'Éduction nationale, de l'Intérieur et de la Justice. Signaler au ministère de l'Éducation ne suffit pas, il est encore soumis au "pas de vague - il ne faut surtout pas qu'on dise", ça stigmatise. Donc partout où il y a des vrais problèmes, il y a une omerta, une loi du silence qu'il faut lever" a-t-elle continué.

Interrogée enfin sur ses mesures phare côté éducation, Valérie Pécresse a affirmé vouloir "garantir les fondamentaux : lire, écrite, compter" et, pour cela, elle veut instaurer un examen d'entrée en sixième, au collège, pour proposer aux élèves qui n'ont pas les fondamentaux une "sixième de consolidation". Elle veut aussi mettre en place une "réserve éducative de professeurs retraités pour qu'ils viennent faire du soutien scolaire gratuit, rémunéré par l'Assemblée Nationale".