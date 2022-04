Présidentielle : Valérie Pécresse, un projet pour "remettre le pays sur les rails"

A quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Armorique continue de donner la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne. Ce mercredi matin, la maire de Vitré, conseillère régionale de Bretagne et oratrice de Valérie Pécresse, Isabelle Le Callennec était l'invitée de la rédaction. La candidate Les Républicains "a prouvé qu'elle était capable de faire, qu'elle avait toutes les qualités d'une femme d'Etat", estime-t-elle.

Le slogan de Valérie Pécresse, c'est "le courage de faire", le courage de faire quoi? Quelle serait la priorité de votre candidate?

La priorité de la candidate, c'est celle qui est aujourd'hui celle des Français, c'est-à-dire celle du pouvoir d'achat, pour lequel elle a imaginé un certain nombre de mesures puissantes parce qu'il y en a vraiment besoin. La première, c'est l'augmentation des salaires de 10% sur cinq ans et une augmentation de 3% dès qu'elle sera élue présidente de la République. Elle veut indexer les salaires des fonctionnaires sur l'inflation, convertir les RTT en salaire et défiscaliser les heures supplémentaires. Elle veut, c'est très attendu par les retraités qui ont été victimes des dernières années du quinquennat, indexer les retraites sur l'inflation. Elle veut revaloriser le minimum vieillesse, ne veut pas de retraite en dessous du SMIC net. Elle veut, c'est assez peu relayé pour le moment, créer une allocation de 900 euros par an dès le premier enfant. Elle veut augmenter les allocations familiales de 15%. Elle veut, ça aussi c'est demandé, déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Et elle veut dès à présent rendre 25 centimes par litre pour compenser la hausse des carburants et veut baisser le prix de l'électricité, supprimer la TVA sur les taxes.

Un gros bloc sur le pouvoir d'achat, mais elle met aussi l'accent fortement sur la sécurité, la laïcité, la justice. C'est réellement le problème principal aujourd'hui ?

Toutes les mesures du programme de Valérie Pécresse sont importantes et sont prioritaires. La sécurité, c'est la première des libertés. On a constaté ces cinq dernières années que la délinquance a explosé et on ne peut pas continuer avec un président qui a fait de cette question de la sécurité, une question sur laquelle il a, entre guillemets, zigzagué. La sécurité, c'est sérieux. Et donc, Valérie Pécresse, sur cette thématique qui est importante et qui est une préoccupation, y compris chez nous en Bretagne, a apporté des mesures très claires et puissantes. Sécurité et justice. Ce qui fait défaut dans notre pays aujourd'hui, c'est que les peines ne sont pas appliquées, c'est que les délinquants ne sont pas aujourd'hui embêtés pour ce qu'ils ont fait.

Valérie Pécresse veut aussi l'impunité zéro pour ceux qui s'en prendraient aux élus. Y aura-t-il aussi une impunité zéro pour les élus ? La consultation Ma France, réalisée en partenariat avec France 3, montre que la priorité des participants, c'est la probité des responsables politiques. Qu'est-ce qu'elle propose ?

Oui, c'est la probité des responsables politiques au moment où on évoque enfin le scandale McKinsey. Cela interroge quand même. Le copinage pendant 5 ans, ça interroge. Donc oui, la probité des élus, c'est très important. Et vous aurez remarqué que Valérie Pécresse, qu'on a quand même beaucoup accusée, beaucoup condamnée entre guillemets, on n'est pas allé la chercher là dessus. C'est qu'elle a rien à se reprocher.

Est-ce que vous êtes par exemple favorable à un casier judiciaire vierge pour être?

Bien sûr. Effectivement, les élus se doivent d'être exemplaires. Ça n'a pas forcément été le cas ces dernières années, en ce qui concerne Valérie Pécresse, c'est le cas. Elle est aujourd'hui présidente de la plus grande région d'Europe. Elle a prouvé qu'elle était capable de faire, qu'elle avait toutes les qualités d'une femme d'Etat. Je lui fais confiance pour mettre en œuvre un projet qui est encore une fois puissant, qui remettra le pays sur les rails.

Pour mettre en œuvre ce projet, il faudra être élue. Pour l'instant, dans les sondages, elle ne semble pas se qualifier au second tour. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces électeurs qui ne savent pas pour qui voter dimanche ?

Ils ne savent pas pour qui voter, mais je ne crois pas qu'ils souhaitent encore un énième duel Le Pen-Macron. Je pense que la France mérite mieux. Je ne pense pas qu'on soit capable de faire demain ce qui n'a pas été fait hier. La réforme de l'Etat n'a pas été faite, la réforme des retraites n'a pas été faite, la réforme de l'assurance chômage n'est pas allée au bout. Je pense qu'il faut aujourd'hui au pays quelqu'un qui a fait des propositions extrêmement concrètes et chacun a pu en prendre connaissance, quelqu'un qui a une volonté et une détermination, on a pu le voir.