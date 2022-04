Raisons de l'abstention, vote "barrage" ou "de conviction"... voici les motivations du vote des Français pour ce second tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu et Radio France.

Présidentielle - "Barrage", abstention massive : ce qu'il faut savoir du vote des Français pour le second tour

Un sondage Ipsos Sopra Steria décortique le vote des Français au second tour.

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche 24 avril avec 58,54% des voix, face à Marine le Pen qui récolte 41,46% des suffrages. Un second tour miné à nouveau par une abstention massive, qui s'élève à 28,01% au second tour, soit un record depuis 1969.

Raisons de l'abstention, ampleur du vote "barrage"... Un sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu et Radio France décortique les choix des Français lors de ce second tour, le 24 avril 2022.

Quelles sont les principales raisons de l'abstention ?

Jamais l'abstention n'avait été aussi forte depuis le second tour en 1969 (31%). Cette fois-ci, elle a atteint 28,01% soit 2,5 points de plus qu'en 2017 (25,44%). Pour la plupart des d'abstentionnistes (35%) c'est parce qu'"aucun candidat ne correspond à mes idées" qu'ils ont refusé de glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche, suivi de la lassitude de devoir _"aller voter uniquement pour faire barrage à un candidat" (25%) et la certitude que "les jeux sont déjà faits"_ (24%).

Les principales raisons de l'abstention au second tour, selon le sondage.

Concernant le vote blanc ou nul, 49% des électeurs ayant fait ce choix le justifient par "refus de choisir entre deux candidats que je rejette totalement".

Vote "barrage" vs vote de "conviction"

42% des Français qui ont voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle l'ont choisi "avant tout pour faire barrage à Marine Le Pen". 58% l'ont fait parce qu'ils considèrent "avant tout qu'il ferait un bon président de la République".

La raison du vote envers Emmanuel Macron, selon le sondage.

Pour Marine Le Pen, 46% des Français qui ont voté pour l'ex-candidate l'ont fait "avant tout pour faire barrage à Emmanuel Macron." 54% l'ont fait parce qu'ils considèrent "avant tout qu'elle ferait une bonne présidente de la République".

Les motivations du vote Marine Le Pen, selon le sondage.

"Sentiments négatifs" à la réélection d'Emmanuel Macron

Suite à la réelection d'Emmanuel Macron, 46% des Français ressentent des "sentiments négatifs". 20% des personnes interrogées disent en effet ressentir de la "déception", 18% d'entre elles de la "colère" et 8% de la "peur". En revanche, 34% des Français ressentent des "sentiments positifs", dont 20% de "soulagement", 10% d'"espoir" et 4% de "joie". 20% des personnes interrogées se disent "indifférentes" à ce résultat.

Le ressenti des sondés à la réélection du président sortant.

Concernant les attentes lors des premiers mois du quinquennat, 43% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron "réforme le pays ne profondeur, même si cela peut provoquer des mouvements sociaux de grande ampleur", et 57% souhaitent "qu'il rassemble les Français, même si cela signifie de remettre à plus tard certaines réformes importantes mais clivantes."

Les attentes sur les législatives

Alors que les appels d'union de la gauche se multiplient pour les législatives, 39% des sondés estiment que le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, doit être renforcé à l'issue des législatives, 29% souhaitent qu'il soit affaibli. 38% souhaitent que le Rassemblement National soit renforcé et 36% qu'il soit affaibli.

Le souhait pour les partis politiques aux législatives.

Une majorité de sondés, 56%, souhaitent "qu'Emmanuel Macron perde les législatives et qu'il y ait une cohabitation avec un gouvernement de l'opposition qu'il l'empêche de mettre en oeuvre son programme."

*Méthodologie : ce sondage a été réalisé sur internet du 21 au 23 avril auprès de 4 000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.