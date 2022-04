Présidentielle : vote blanc ou vote Macron ? La France insoumise lance sa "consultation pour le second tour"

C'est l'un des enjeux de ce second tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen : conquérir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième du premier tour avec 21,95% des suffrages. Comme en 2017, la France insoumise a lancé ce mercredi une consultation en ligne pour recueillir les souhaits des militants pour le 24 avril. 320.000 personnes qui ont parrainé en ligne la candidature de Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour, dimanche dernier à 20h00, au moment des résultats, sont concernées. Ceux qui ont rejoint le mouvement après cette date ne peuvent pas participer.

Voter Emmanuel Macron, voter blanc ou nul, ou s’abstenir

Cette consultation vise à trancher entre "voter Emmanuel Macron, voter blanc ou nul, ou s’abstenir". La question d'un vote en faveur de Marine Le Pen n'est pas posée. Échaudé par les procès en ambiguïté qui lui avaient été faits il y a cinq ans, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses militants à ne "pas donner une seule voix à Mme Le Pen" à l'issue du premier tour.

"Je veux me répéter" écrit le leader de LFI sur le site internet du mouvement. "Pendant la campagne, j’ai suffisamment expliqué combien cette opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n’était pas à la hauteur des problèmes du pays, notamment face à l’urgence écologique et sociale (...) Cependant, l’un et l’autre ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu’elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d’exclusion ethnique et religieuse. Un peuple peut être détruit par ce type de division. Nous savons tous qu’elle n’égale aucun autre maux. J’admets que mon appréciation ici est autant morale et philosophique que politique. C’est pourquoi j’ai dit et je répète que pas une voix ne devrait se porter sur la candidate d’extrême droite."

320.000 militants consultés

Une fois la consultation terminée, le 16 avril à 20h, le site affichera une carte avec les résultats des différents choix. "Quel qu’en soit le résultat, il ne devra pas être interprété comme une consigne donnée à qui que ce soit ni entre nous ni pour ceux qui nous écoutent et nous font confiance" précise encore Jean-Luc Mélenchon. "Il indiquera quelles sont nos appréciations dans leurs diversités. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend."

7.714.574 électeurs ont glissé un bulletin Mélenchon dans l'urne dimanche, loin des 320.000 personnes habilitées à participer à cette consultation.