Présidentielle : "Voter Emmanuel Macron pour envoyer un message à l'Europe et à Vladimir Poutine" F. Bachelier

Du lundi 21 mars au jeudi 7 avril, France Bleu Armorique reçoit les candidats à la présidentielle ou leurs soutiens en Bretagne. Invitée du lundi 28 mars, Florian Bachelier député LREM d'Ille-et-Vilaine, premier questeur de l'Assemblée nationale et soutien du président-candidat Emmanuel Macron.

On vote le 10 avril prochain pour le premier tour de la Présidentielle. Avant ce scrutin, France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne. Ce lundi Florian Bachelier, député LREM de la 8è circonscription d'Ille-et-Vilaine, questeur de l'assemblée nationale et soutien d'Emmanuel Macron président candidat à sa réélection.

Votre candidat Emmanuel Macron dévoile peu à peu son programme pour sa réélection. Quelle est sa priorité selon vous?

Florian Bachelier : "La priorité d'Emmanuel Macron pour un second quinquennat est double. C'est à la fois l'école, avec un investissement massif et une concertation de l'ensemble des acteurs de l'école, c'est-à-dire, évidemment, les enseignants, les directeurs d'écoles et les parents d'élèves. Et puis, c'est également un grand service public du soin et de l'accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est le grand âge, handicap physique et handicap mental, ce qu'on appelle assez pompeusement perte d'autonomie. Il va falloir mettre le paquet pour recréer, rebâtir un service public".

C'est parce que ce sont des secteurs qui ont été mis en première ligne pendant la crise sanitaire?

Florian Bachelier : "Non seulement en première ligne, évidemment, mais c'est surtout qu'on a vu pendant deux années de pandémie ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. C'est ce qui nous fait dire qu'il va falloir réformer la santé publique, notamment en réformant l'organisation de la santé publique. Peut être des interrogations sur l'ARS (agence régionale de santé), sur le fonctionnement même du ministère de la Santé. On a vu ce qui fonctionnait, on a vu ce qui fonctionnait moins bien et donc on a des leçons à tirer des cinq années d'expérience et des deux années de pandémie, plus spécifiquement pour l'école".

Qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors?

Florian Bachelier : "Pour l'école, on a vu que ce qui avait fonctionné, c'était notamment une comparaison qui était plutôt sympathique pour la France par rapport aux autres pays européens. On est l'un des pays qui a le moins fermé les écoles. En revanche, les deux années qu'on a vu que tout le monde a appris "à travers la figure", si je peux m'exprimer ainsi, c'est du traumatisme pour tout le monde, et notamment les enfants. On voit qu'il y a des retards à l'apprentissage, des troubles du langage, tout simplement parce que les adultes référents avaient des masques. Et les enfants apprennent aussi à parler en regardant les mouvements de lèvres des adultes. Après je pense qu'il faut plus d'autonomie pour les enseignants, pour les directeurs d'écoles, il faut qu'on se fasse plus confiance. Le chef de l'Etat et candidat, Emmanuel Macron a rappelé que là aussi, on changerait la façon de faire, c'est-à-dire que l'on veut concerter l'ensemble des acteurs, évidemment les enseignants, mais aussi les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes".

Parlons de Ma France 2022, la grande consultation réalisée par France Bleu et France 3 pour élaborer un agenda citoyen pour cette Présidentielle. Il en ressort 12 priorités dont la première est une demande de probité des élus, la fin de leurs avantages et un casier judiciaire vierge pour être élu en France. Que dit là dessus, votre candidat Emmanuel Macron?

Florian Bachelier : "Mon candidat l'a dit déjà à l'antenne de France Bleu il y a quelque temps. Moi, je suis très, très content à titre personnel, qu'on en parle. Je suis, vous l'avez rappelé, questeur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je m'occupe du budget. C'est 580 millions d'euros par an. C'est 850 fonctionnaires et agents contractuels. On a réussi à faire des économie. Moi, je me suis engagé dans cette fonction là. Parce que je viens du secteur privé, parce qu'en tant qu'ancien étudiant boursier rennais, chaque euro d'argent public est extrêmement précieux. C'est précieux comme jamais et donc on a réussi à faire des choses. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on a réussi à économiser 96,2 millions d'euros d'argent public en cinq ans? Est-ce que vous savez qu'on a réussi à supprimer, à abolir le seul régime spécial de retraite qu'on a réussi à supprimer? C'est celui des députés. On a réussi à abolir le régime spécial de protection chômage des députés. Chaque euro engagé doit être désormais justifié, documenté. On a aussi supprimé les emplois familiaux".

Mais peut-on encore faire mieux?

Florian Bachelier : "Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Assemblée nationale, en tout cas, la bamboche avec l'argent public, c'est terminé. Il faut que dans les autres institutions, les agences et services publics, on réalise la même chose qu'à l'Assemblée nationale. Il faut le dire quand c'est bien, il faut le dire."

Pour terminer quels derniers arguments pour convaincre les Bretons de voter Emmanuel Macron le 10 avril?

Florian Bachelier : "J'ai réfléchi à la question et je me suis dit soit je parle du bilan, soit je parle du projet, soit je parle du fait que la guerre et donc la paix, ce n'est pas une garantie pour nos générations, que c'est un combat permanent, soit je redis que c'est le seul parmi les candidats qu'on ne voit pas depuis 40 ans dans l'espace politique et dans l'espace public, ou soit je me contente de rappeler que hier, au Trocadéro, il y avait un candidat qui faisait hurlait une foule "Macron assassin" (ndlr lors du meeting d'Eric Zemmour, son équipe de campagne dit qu'il n'a pas entendu ses propos et qu'il les condamne). En tout cas, ce que je vois, c'est que dans les trois concurrents d'Emmanuel Macron, les trois qui peuvent se qualifier pour le second tour, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen et Monsieur Zemmour, c'est trois "Poutinolâtres" qui ont changé d'avis en cours de route. Et si j'avais un seul message à envoyer avant le 10 avril, un message aux Français, à la France, à l'Europe, au monde et à Vladimir Poutine, c'est de voter Emmanuel Macron".