Présidentielle : vous avez jusqu'à demain samedi pour faire votre demande de procuration

Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril. Un scrutin qui tombe au même moment que le début des vacances scolaires. Les vacances de printemps pour la zone B, dans laquelle se trouve notre département, débutent ce week-end. Alors si vous partez en vacances ou en week-end ou si vous êtes absent, vous pouvez faire une demande de procuration. Vous choisissez une personne qui peut voter pour vous. Il n'est pas trop tard pour la faire, voici la démarche.

En ligne, c'est plus rapide

Techniquement, vous avez jusqu'à la veille du scrutin pour faire votre demande, ce qui signifie que vous avez toute la journée de samedi. Il faut bien sûr prendre en compte les délais d'acheminement des demandes en mairies. Le plus tôt sera donc le mieux. Le plus simple et le plus rapide pour faire votre demande, c'est de la faire en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Il vous suffit de remplir un formulaire avec vos informations et celles de la personne a qui vous donnez procuration. Elle doit juste être inscrite sur les listes. Vous devrez renseigner le nom de votre commune et le numéro d'électeur de votre mandataire. Vous ne le connaissez pas ? Aucun problème : il suffit de donner son état civil avec sa date de naissance et ses prénoms.

Vous validez le tout et vous allez dans une gendarmerie, un commissariat ou dans un tribunal judiciaire. Ils vont alors vérifier votre identité et le tour est joué ! La nouveauté cette année, c'est que vous pouvez donner votre consigne de vote à une personne qui ne vit pas dans la même commune que vous. En revanche, elle sera bien obligée de voter dans votre bureau de vote. Si vous ne pouvez pas la faire sur internet, rendez-vous directement en gendarmerie ou au commissariat pour remplir le formulaire papier.

En Mayenne, près de 6 300 personnes ont déjà déposé une procuration.