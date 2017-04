Présidentielle vue d'Allemagne: les Sarrois inquiets pour la construction européenne

Dans le Land allemand de Sarre, juste à côté de la Moselle, les habitants s'intéressent beaucoup à l'élection présidentielle française mais sont nombreux à craindre que la France choisisse un candidat prêt à sortir de l'Union européenne.

Après une campagne pleine de rebondissements et un résultat encore très incertain ce dimanche 23 avril, l'élection présidentielle française intéresse aussi nos voisins européens. Comment les Allemands perçoivent-ils cette campagne? Chez les Sarrois, de l'autre côté de la frontière lorraine, il y a vif intérêt pour le scrutin du 23 avril et en même temps une crainte que la France choisisse un candidat qui veuille sortir de l'Union européenne. Cet habitant du village sarrois de Gersweiler, juste derrière la frontière , l'avoue sans détour: il aime la France mais craint la percée de Marine Le Pen :"La France est si proche. Nous avons ensemble de bonnes relations. Bien sûr, on ne peut pas être aussi satisfait des politiciens, je ne souhaite en aucun cas Mme Le Pen. Nous avons connu l'extrême droite ici en Allemagne, et nous n'en voulons vraiment plus".

"Ce que veut Le Pen ne me va pas, elle veut sortir de l'Europe, elle menace la paix"

Cette Sarroise de 72 ans espère aussi que la candidate du Front National ne sera pas élue: "Ce que veut Le Pen ne me va pas. Parce qu'elle veut supprimer trop de choses. Elle veut sortir de l'Europe. Oui, cela me dérange. Elle menace la paix."De l'autre côté de la frontière, à Forbach, des journalistes allemands de la ZDF viennent justement interviewer le directeur d'une pépinière d'entreprise franco-allemande sur le scrutin de dimanche. Laurent Damiani, d'Eurodev Center n'a jamais vu les Allemands s'intéresser autant à une élection française: "Cette élection en particulier n'a jamais été aussi suivie en Allemagne. On est sollicité par pas mal de médias allemands. Les Allemands perçoivent un danger au niveau de la construction européenne". La Lorraine est l'une des régions françaises qui compte le plus d'entreprises à capitaux allemands, il y en 530 dans la région.