Présidentielle vue de Castries: "Vivement que ça se termine!"

Le débat de l'entre deux tours de la présidentielle ce mercredi soir marque la fin d'une campagne hors norme. Un soulagement pour bon nombre d'électeurs... France Bleu Hérault a posé son micro à Castries.

C’est le rendez-vous incontournable du second tour de l’élection présidentielle : le débat télévisé de l'entre deux tours ce mercredi soir. Emmanuel Macron et Marine Le Pen face à face pour défendre leur programme et convaincre les derniers indécis à 4 jours du scrutin.

C'est la dernière ligne droite de cette campagne qui n'aura cessé de surprendre et qui sature l'espace médiatique depuis des mois. "J'en ai ras le bol. Vivement que tout soit fini!" lâche, dépité, ce patron de bar à Castries. Dans cette commune de 6.000 habitants on a voté au premier tour assez conformément aux scores nationaux. Et sans doute comme ailleurs en France, ce battage autour des candidats tape sur les nerfs d'un certain nombre d'électeurs.

"Pour moi c'est une campagne télé réalité"

"On en parle trop, ça fait des mois que ça dure... Ils parlent pour rien dire", regrette ce commerçant. L'impression aussi de débats sans fond: "ça a été un show du début à la fin, renchérit sa voisine. C'est du grand n'importe quoi. On nous prend vraiment pour des idiots." "Moi je suis saturé parce que c'est une campagne télé réalité, avec de la démagogie souvent; ça vole au ras des pâquerettes" comment ce retraité. C'est le signe d'un malaise pour cet autre habitant: "cette campagne, c'est vrai qu'elle a été riche en émotions, avec les affaires. Tout ça prouve que notre système politique ne tourne pas rond."

"Vivement que tout ça se termine"... Copier

"Certains politiques se lâchent et sont prêts à dire n'importe quoi pour récupérer des électeurs". Gilbert Pastor, maire de Castries

Leur maire est du même avis. "Le climat est un peu lourd, c'est indéniable, parce qu'on ne parle que de ça (...) de 6h du matin à minuit, selon Gilbert Pastor, partisan de Macron. Tout le reste est effacé. Quand on voit la guerre d'images qu'il y a.... Et ce qui caractériserait aussi cette campagne c'est la violence des débats, la violence des termes employés par certains responsables politiques qui se lâchent et sont prêts à dire n'importe quoi pour récupérer des électeurs. Il est temps que ça se termine". D'autant que la campagne est aussi synonyme pour ces élus d'une vie municipale au ralenti pendant des semaines. "Tous les grands projets sont bloqués" confirme Gilbert Pastor.

Gilbert Pastor, maire de Castries, partisan d'Emmanuel Macron Copier

Le débat d'entre-deux tours est souvent présenté comme décisif. Mais allez-vous le regarder ce mercredi soir? On a posé la questions à ces habitants de Castries:

"ça va être un petit combat"... Copier

"Georges Frêche disait "les résultats du second tour sont inscrits dans le premier tour"."

Tout ces électeurs ont déjà fait leur choix. Pour l'un ou l'autre candidat, pour le vote blanc ou l'abstention. Le débat ne modifiera pas la nature de leur vote. Alors que peut-on attendre de ce face à face? "Que les masques tombent, répond Gilbert Pastor. Notamment celui de Marine Le Pen, qui dit tout et son contraire. J'espère qu'on va la pousser dans ses retranchements sur le financement de son projet, parce qu'elle distribue de l'argent à tout le monde mais ne dit pas quel argent. Ce sera ou de l'impôt massif ou de la dette massive".

"Que les masques tombent" Copier

Gilbert Pastor, confiant dans l'issue du scrutin: "Georges Frêche disait les résultats du second tour sont inscrits dans le premier tour. Quand on voit les résultats du premier tour, je pense que le résultat est inscrit."

France Bleu Hérault vous propose son débat ce mercredi matin entre les réprésentantes des deux candidats: entre 7h40 et 8h. France Jamet, élue Front national à Montpellier et au conseil régional face à Coralie Dubost, porte parole d'En Marche dans l'Hérault.