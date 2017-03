La présidentielle vue par les radios associatives - Le commerce souhaite être mieux entendu

Les commerçants vauclusiens attendent beaucoup du prochain président. S'ils estiment qu'on ne parle pas assez de leur secteur d'activité, ils s'inquiètent particulièrement pour l'avenir du petit commerce.

Plus de 31.000 personnes travaillaient dans le secteur du commerce en Vaucluse, au 1er septembre 2016, selon les chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie. Cela représente 32 % des effectifs salariés, au sein de près de 10.000 établissements.

Radio Mix à la rencontre des commerçants d'Orange

Dans le bassin d'Orange, selon les inscriptions au registre du commerce, les commerces représentent 42% des entreprises et 39% des emplois (en septembre 2016). Fatima et Myriam, des élèves du lycée de l'Arc à Orange ont rencontré les commerçants pour comprendre leurs attentes, des commerçants plutôt déçus.

"Je ne lis plus les programmes, ça ne m'intéresse plus" - un commerçant d'Orange

"Je ne lis plus les programmes, ça ne m'intéresse plus. La politique je n'y crois plus, je ne crois plus en les hommes politiques", explique ce commerçant, qui estime pourtant que c'est "une obligation de s'intéresser de la politique", il faut estime-t-il que les jeunes s'engagent. "Je ne crois pas aux promesses des candidats. Il est tellement plus simple de dire "je vous promets de" et de ne pas faire ou de dire "c'est de la faute à machin" parce que je n'ai pas fait..."

Une autre commerçante renchérit : "Jusqu'à présent, les promesses n'ont jamais été tenues... J'y crois pas! j'attends de la politique de demain qu'elle soit plus transparente, plus soucieuse des concitoyens et moins tournée vers la conservation du pouvoir. On n'exercice pas la politique pour soi, on l'exerce pour les autres."

Radio Territoire Ventoux rencontre un commerçant qui a quitté le centre de Carpentras

Dans le secteur de Carpentras, les commerces représentent 40% des entreprises et 39 % des emplois (en septembre 2016). Alain Giraudi de Radio Territoire Ventoux a rencontré Philippe Galanti est gérant du magasin Bureau + à Carpentras, spécialiste des fournitures de bureau au marché-gare.

"Le commerce de proximité, c'est l'âme de la ville" - Un client à Carpentras

Pour survivre, il a quitté le centre-ville : il est devenu plus accessible en voiture et a réussi à fidéliser sa clientèle. Pour lui le commerce de proximité est aussi l'un des enjeux de cette élection présidentielle : "Par rapport à internet, est-ce qu'on aura une chance de résister, dans un avenir proche, pour fixer un maximum de commerces autour de Carpentras et du Comtat Venaissin. Le monde du travail en dépendra... surtout pour la jeunesse. Sur Carpentras, il y a des soucis de ce côté-là."

Parmi les clients fidèles, James, un Irlandais qui n'irait pas ailleurs : "Le commerce de proximité, c'est l'âme de la ville, de la personne derrière le comptoir et des gens qu'on rencontre. Tu vas dans une grande surface, tu as 10.000 personnes autour, des chariots partout, des gens pressés, complètement fous, avec des enfants qui braillent. Quand on vient ici, déjà, on rencontre des gens intéressants..."

Les élèves du lycée Aubanel interviewent les commerçants des halles d'Avignon

36% des entreprises avignonnaises sont des commerces, ils génèrent 29% des emplois (au 1er septembre 2016). Coline, Manon, Sarah et Lauryn du lycée Aubanel ont rencontré des commerçants des halles d’Avignon : un fromager, le directeur des halles et un chef cuisinier qui y donne des cours, partagés entre déception et incertitude.

"Je ne suis pas certain qu'ils se soucient de ce qui se passe sur le terrain" - un commerçant des halles d'Avignon

"C'est du flou complet, trop d'histoires, pas assez de tenue!" peut-on entendre au milieu des étals. "Finalement je ne suis pas certain qu'ils se soucient de ce qui se passe sur le terrain", explique un voisin. Alors que faut-il penser des programmes des candidats ? "Je ne suis pas certains que les réformes aient beaucoup d'impact sur les métiers de l'alimentaire. Il y a des choses qu'on essaie de défendre : le bien manger, essayer de s'alimenter le mieux possible avec des produits qui ne sont pas nocifs. C'est un sujet qu'on défend de plus en plus, il faudrait qu'il y ait un apprentissage dans les écoles, avec l'alimentaire, la cuisine, pour qu'on arrive à comprendre que mal manger, c'est mal être."

Les halles d'Avignon © Radio France - Aurélie Lagain