VIDEO - Présidentielle : "Les jeunes médecins ne sont pas des pions" pour Xavier Bertrand

"Les jeunes médecins ne sont pas des pions". Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle et président de la région des Hauts-de-France était l'invité de France Bleu Gironde ce mercredi 22 septembre 2021. Interrogé sur les solutions possibles contre les déserts médicaux, l'ancien ministre de la Santé a encouragé les collectivités à soutenir l'installation des jeunes médecins en leur facilitant le travail. Il s'est également exprimé sur le projet de construction d'un parc photovoltaïque géant à Saucats, au sud de la Gironde et sur la décision de Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, de passer une grande partie des rues de la ville à 30 km/h.

France Bleu Gironde : La proposition la plus plébiscitée par les internautes de France Bleu dans la consultation "Ma France" est celle de Pierre, 60 ans, qui estime qu'il faut exiger des jeunes médecins qu'ils viennent travailler en milieu rural une année. Cela vous paraît-il réaliste ?

Xavier Bertrand : Les obliger ou les inciter ? Les obliger, non parce que ça ne marchera pas. Les jeunes médecins ne sont pas des pions qu'on déplace sur un échiquier. Un jeune médecin, il a une femme, il a des enfants, ce n'est pas un jeune qui serait avec son sac à dos et qu’on peut déplacer comme ça. Si on fait ça, il n'y a plus de jeunes qui feront médecine. Il y a autre chose à faire. Quand ils s’installent en milieu rural, il faut qu’on les décharge complètement de toute la paperasse pour qu’ils puissent soigner, soigner, soigner.

Un débat public est lancé autour d'un projet géant de panneaux photovoltaïques à Saucats, au sud de la Gironde. Peut-on favoriser les énergies vertes en rasant les arbres ?

Je suis pour les énergies renouvelables et je préfère le photovoltaïque que ces satanées éoliennes, je l'ai toujours dit. Mais le photovoltaïque oui, sans prendre sur les terres agricoles, ni raser les forêts.

A Bordeaux, Hurmic vient d’annoncer le passage à 30km/h de 85% des rues de la ville. C'est une bonne idée ?

Je ne suis pas candidat à la mairie de Bordeaux mais à l’élection présidentielle. Je ne suis pas un spécialiste mais une étude montre qu’à 30 km/h on pollue plus qu’à 60. Il y a beaucoup d’élus qui ne veulent plus de la voiture en ville. Sauf que c’est quand même ce qui est le plus pratique. Et il serait temps qu’on pense aux gens qui sont à l’extérieur des villes.

Etes-vous le candidat anti-bobo, anti-écolo ?

Aujourd’hui on a un président qui clive. Il serait temps d’avoir un candidat qui rassemble. Très clairement la transition écologique, il faut la faire mais pas en disant aux classes moyennes, aux catégories populaires qu'elles doivent payer.

Que pensez-vous de l'assouplissement du pass sanitaire selon des zones géographiques ?

Si les chiffres le permettent alors il faut y aller mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation sur ces sujets-là. C’est un peu l’ancien ministre de la Santé qui parle. Il faut laisser plus de latitude aux élus avec les représentants de l’Etat sur les territoires. Il faut laisser respirer le pays.