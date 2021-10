Présidentielle : Xavier Bertrand annonce qu'il se soumettra au vote des militants LR

Le patron des Hauts-de-France (ex-LR) et candidat déclaré à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, a annoncé ce lundi soir sur TF1 qu'il participera au congrès du parti Les Républicains du 4 décembre durant lequel les militants désigneront le ou la candidat(e) qui représentera la droite en 2022. "Oui, je participerai à ce congrès, parce que les Républicains ont écarté la primaire (...) ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre. J'ai une certitude : divisé, on est sûr de perdre", a-t-il expliqué alors qu’un premier sondage l'a placé au second tour.

"Je présenterai mon projet aux adhérents et ils diront qui peut l'emporter" a-t-il poursuivi. "La solution de facilité, c'était faire cavalier seul. Je n'ai pas voulu faire cela, dans mon ADN, il y a le rassemblement. Je veux rassembler l'ensemble des Français, il faut que je commence avec ma famille politique". Au printemps, Xavier Bertrand s'était lancé seul dans la course à l'Élysée.