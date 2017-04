Présidentielle : Xavier Bertrand votera "sans état d'âme et sans ambiguité" pour Emmanuel Macron

Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, appelle dimanche soir à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Il estime qu'il ne faut pas jouer avec le feu face aux risques de l'extrême droite".

Xavier Bertrand appelle dimanche soir à voter « sans état d'âme et sans ambiguïté » pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Le président Les Républicains de la région Hauts-de-France estime qu'il ne « faut pas jouer avec le feu face aux risques de l'extrême droite ».

« Je mettrai un bulletin de vote pour Monsieur Macron pour rejeter l'extrémisme incarné par Marine Le Pen. C'est ma responsabilité de républicain », a déclaré Xavier Bertrand dans une déclaration devant la presse et retransmise via Facebook.

Personne n'a le droit de jouer avec le feu face au risque de l'extrême droite

« Je le dis clairement : s’abstenir face au Front National, c’est avantager le Front national. Personne n’a le droit de jouer avec le feu face au risque de l’extrême droite. Et je le dis de cette région des Hauts-de-France où nous affrontons au quotidien l’extrême-droite », a précisé Xavier Bertrant avant d'ajouter: « Je n’adhère pas plus aujourd’hui qu‘hier au projet de Monsieur Macron, mais il s’agit bel et bien de barrer la route à l’extrême droite et à ses dirigeants. Il en va de l’avenir de notre pays ».

Xavier Bertrand appelle aussi à rester unis « car les élections législatives de juin prochain seront l’occasion pour la Droite et le Centre de donner une majorité politique à nos idées qui restent, j’en suis persuadé, majoritaires dans notre pays ».

A LIRE AUSSI ► Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour