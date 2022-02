Présidentielle : Yannick Jadot en meeting à Rouen plaide pour passer aux énergies renouvelables

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot est à Rouen ce lundi soir devant la cathédrale. Invité ce matin de France Bleu Normandie, il a réagit sur plusieurs sujets. L'accident de chasse dans le Cantal. "Il faut interdire la chasse les week-end et pendant les vacances scolaires" a-t-il expliqué. "On est arrivé à un stade où il faut encadrer beaucoup plus sérieusement la chasse. On ne peut pas accepter ces accidents qui tombent les uns après les autres. Et des personnes tuées ou blessées".

Passer au renouvelable

Deux nouveaux EPR sont pressentis pour être construits à Penly. "Il faut arrêter avec les annonces qui ressemblent à du bricolage. Le seul EPR en construction aujourd'hui est à Flamanville. Il devait démarrer en 2012. Il ne démarrera pas finalement avant des années (...) mon projet c'est d'investir massivement dans les économies d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat, pour le climat mais l'urgence c'est le pouvoir d'achat des Français", explique-t-il.