Présidentielles 2017 - 2nd tour : forte baisse du taux de participation en Drôme Ardèche à 17 heures

La participation au second tour de l'élection présidentielle était en baisse à la mi-journée ce dimanche. Une baisse confirmée à 17 heures. Plus de 65 % des inscrits ont voté en Ardèche, à peine plus dans la Drôme avec 65,77 %, à deux heures de la fermetures des bureaux de vote.

La tendance de la mi-journée se confirme. La participation au second tour de l'élection présidentielle est en forte baisse : elle est de 65,30 % au niveau national à 17 heures. C'est moins qu'au premier tour, où elle était de 69,42 %. La baisse est aussi visible en Drôme comme en Ardèche, où il y a moins de votants que lors des seconds tours de 2012, 2007 et 2002 à la même heure.

En Ardèche, la participation est la plus faible depuis au moins 22 ans

En Ardèche, 65,40 % des inscrits ont voté à 17 heures. C'est presque cinq points de moins qu'en 2012, où la participation à la même heure était de 69,98 %. La baisse est encore plus significative comparée au scrutin du second tour en 2007, où 81,51 % des inscrits avaient déjà voté à 17 heures. Enfin, la participation est encore plus faible cette année qu'en 2002 à la même heure : elle était de 69,50 %, soit quatre points de plus.

Forte baisse aussi dans la Drôme

Côté Drôme, c'est la même chose. 65,77 % des inscrits ont voté à 17 heures. Cela représente quatre points de moins par rapport à 2012 (69,64 %). Lors de second tour de 2007, 72,10 % des drômois s'étaient déplacés aux urnes à 17 heures. Comme la Ardèche, la participation avait aussi été plus élevée en 2002 à la même heure. Elle était de 65,83 %.