Présidentielles 2017 - Taux de participation en baisse à 12 heures en Drôme Ardèche

Les électeurs ne se pressent pas dans les bureaux de vote de Drôme Ardèche, ce dimanche matin. Pour le second tour de l'élection présidentielle, la participation est en baisse dans les deux départements. Elle est même moins importante qu'en 2012 et qu'en 2007 à la même heure.

La participation est en baisse pour le second tour de l'élection présidentielle. Elle est de 28,23 % à 12 heures au niveau national, c'est un peu moins que lors du premier tour (23,54 %). Par contre, la baisse est plus marquée en Drôme et en Ardèche, avec le taux de participation le plus bas à la mi-journée depuis plus de 10 ans.

Un taux de participation en baisse de plus de quatre points dans la Drôme

Dans la Drôme, la participation a perdu plus de quatre points entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Elle est de 28,53 % à 12 heures ce dimanche, contre 32,92 % il y a deux semaines. Le taux était de 36,14 % en 2012 et de 33,32 % en 2007.

Une baisse plus légère en Ardèche

Côté Ardèche, là aussi la participation est en baisse, mais elle est moins prononcée : 32,51 % contre 33,4 % lors du premier tour. Mais là aussi c'est encore moins qu'en 2012 et 2007 à 12 heures. Les taux de participation à la même heure étaient respectivement de 34,67 % et de 41, 38 %.

Les électeurs de Drôme et d'Ardèche quand même plus nombreux qu'en 2002 à la même heure

A noter que même si la participation est plus faible dans nos deux départements que lors des deux précédentes élections présidentielles, elle n'égale pas le record de 2002 : à 12 heures, le taux de participation n'était que de 22,90 % dans la Drôme, et de 26,33 % en Ardèche.