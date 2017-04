Présidentielle - 1er tour : taux de participation en hausse en Drôme Ardèche

On vote depuis 8 heures ce matin dans les 1 029 bureaux de Drôme et d'Ardèche. A la mi-journée, la participation est en hausse dans les deux départements par rapport à 2012. Elle est de 32,92 % dans la Drôme et de 33,41 % en Ardèche.

Les électeurs de Drôme et d'Ardèche étaient un peu plus nombreux à se déplacer dans les bureaux de vote ce dimanche matin. Pour ce premier tour de l'élection présidentielle, la participation à 12 heures est plus importante qu'en 2012 dans les deux départements.

En Ardèche, le taux de participation est de 33,41 %. C'est 1 point de plus que lors du précédent scrutin en 2012 (32,44%).

Les piles de bulletins sont constamment remises à niveau par les bénévoles des bureaux de vote, pour ne pas influencer les électeurs. © Radio France - Florence Gotschaux - Photo d'illustration.

Pour la Drôme, la hausse est encore plus importante : 32,92% des inscrits ont voté ce dimanche matin, contre 29,37% en 2012 (soit 3 points de plus).

#Presidentielle2017 On fait déjà la queue au bureau de vote de l'école Kergomard à #Valence. Déjà plus de 310 votants à 11h. #Drôme pic.twitter.com/NdYo4hjT8K — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) April 23, 2017

