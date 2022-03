Présidentielle 2022 : Christiane, bénévole auprès des plus démunis, ne donnera pas sa voix

Christiane est une ancienne sage femme. Elle a 75 ans. Au moment de la retraite, elle a voulu rester active et surtout utile. Elle a donc proposé son aide au Secours Catholique. Depuis, plusieurs matins par semaine, Christiane sert le petit déjeuner aux plus démunis qui poussent la porte de l'association sur le boulevard Alsace-Lorraine à Pau. "Il était inenvisageable que ma retraite se passe comme un séjour au Club Méditerranée. Ceux qui viennent ici sont très pudiques mais le peu qu'ils nous disent, je considère que ça m'enrichit. La confiance qu'ils me donnent m'enrichit. Il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. Quand je reviens chez moi, j'ai l'impression d'avoir reçu un cadeau."

Lors de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il ne voulait plus de sdf dans les rues. Christiane continue de voir des sans abris. "Il y en a qui dorment au Parc Lawrence. Ils racontent qu'il vaut mieux le froid à la pluie. Ils en sont là. Le logement, c'est la priorité. Travailler, ça veut dire d'abord un toit. De savoir où on dort, qu'on sera à l'abri le soir, ça change tout. Ça stimule et ça donne envie d'avancer."

Pour qui tu votes ? Episode 10 - Christiane, bénévole, ne donnera sa voix à personne

Le 10 avril, Christiane n'ira pas voter. Ça fait longtemps qu'elle ne vote plus. "Les politiques, on ne les voit jamais ici" dit-elle. Elle voue toujours une grande admiration pour Simone Veil, "mais maintenant, les politiques que savent-ils de la précarité, des gens qui vivent avec un RSA ?" demande Christiane qui explique ne plus avoir envie d'écoutez les candidats. "Je ne crois plus en leur discours. Je n'ai plus d'idéal politique ... ça ne m'intéresse plus."