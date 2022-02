Présidentielle 2022 : Christiane Taubira visite la Cité de la chaussure à Romans-sur-Isère

C'est avec une heure de retard sur le programme initial, à cause du train, que Christiane Taubira est arrivée ce mardi à la Cité de la chaussure à Romans-sur-Isère. Ce lieu ouvert en mai 2019 regroupe cinq ateliers de fabrication de chaussures pour quinze marques romanaises et un magasin d'usine. Christiane Taubira, entourée de nombreux journalistes nationaux, visite les ateliers et échange avec les salariés. Pour son premier déplacement après la primaire populaire, elle veut évoquer l'économie sociale, solidaire et la réindustrialisation.

Christiane Taubira visite la cité de la Chaussure à Romans-sur-Isère. © Radio France - Nathalie Rodrigues

Christiane Taubira doit ensuite déjeuner au restaurant d'insertion Le Resto quartier Briffaut à Valence.