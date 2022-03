Présidentielle 2022 : Denis, berger au Col d'Ichère, va voter pour son voisin

Denis, 37 ans, est berger en vallée d'Aspe. Il a 3 enfants avec sa compagne et 300 brebis basco-béarnaises qu'il bichonne pour le lait dans son exploitation à 700 m d'altitude juste à coté du Col d'Ichère. D'abord berger sans terre, Denis a d'abord trouvé une estive sur Lourdios avant de racheter cette propriété il y a 14 ans. "C'est une vie. Du matin au soir, on fait attention aux bêtes. C'est une passion. Les voir dehors à la montagne dans les cailloux, en train de manger l'herbe, c'est la vie que je rêvais."

Une profession passion, à l'équilibre financier de plus en plus incertain. Denis déplore de ne pas pouvoir vivre de sa production. Ce sont les aides de la PAC (Politique agricole commune) dit-il qui lui font son salaire. La vente du lait et des fromages d'estive ne servent qu'à payer les charges. Des charges qui cette année vont doubler. "Que ce soit au niveau des aliments pour les bêtes ou des carburants, cette année j'ai de grosses appréhensions. On ne peut pas répercuter totalement ces charges sur le prix de nos produits. Ma clientèle locale ne va pas mettre 30 euros dans un kilo de fromage."

Denis trouve qu'on ne parle pas assez des difficultés du monde agricole dans cette campagne électorale. Il regrette plus généralement le manque de reconnaissance pour son métier. Au fond, Denis pense que pour le comprendre, il faut le vivre comme lui, accroché aux pentes des Pyrénées. Le 10 avril prochain, il votera pour Jean Lassalle. "Il est de Lourdios, c'est notre voisin. Avant l'homme politique, je connais l'homme, ses valeurs. Pour moi, c'est un homme de terrain, le seul à pouvoir nous représenter. Peut-être qu'il est moins pris au sérieux. Il y a des moment où il fait un peu l'andouille et on garde que ces moments là mais c'est loin d'être un mariole."