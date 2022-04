Présidentielles 2022 : "Je m'attendais à un score plus élevé", la déception des militants RN en Indre-et-Loire

Près de 41% des voix pour Marine Le Pen au deuxième tours des présidentielles. Malgré ce score historiquement haut du Rassemblement national, les militants ne cachent pas leur déception de voir leur candidate échouer près de 18 points derrière Emmanuel Macron. En Indre-et-Loire une trentaine d'entre eux étaient à Joué-lès-Tours pour assister aux résultats.

Cap sur les prochaines Présidentielles

La défaite est d'autant plus amère que cette fois Caroline y croyais. "Marine Le Pen avait un beau programme, elle avait bien parlé. On était tous derrière elle pour suivre ses idées et là malheureusement, on ne voit pas le bout du tunnel..."

La déception aussi pour Jean-Guy, qui milite chaque semaine sur les marchés de Tours. "Je m'attendais à un score plus élevé quand même... C'est vrai que je sentais des échos favorables", souligne-t-il avant de se montrer rassurant. "J'aurais aimé que ça passe cette fois mais ce sera la prochaine fois !"

C'est ce qu'assure aussi François Ducamp, le responsable du RN en Indre-et-Loire. Pour relativiser la défaite, il rappelle tout de suite les progrès des dernières années. "Comme aux élections Européennes ou aux Régionales... Maintenant aux Présidentielles il y a beaucoup plus de gens qui nous font confiance", analyse-t-il.

C'est un long combat" - François Ducamp, responsable départemental du Rassemblement national

"C'est un long combat", soupire-t-il. "Je ne parle même pas des anciens qui, eux, ont connu Jean-Marie Le Pen et qui ont vu progressivement le FN, puis le RN, augmenter ses voix. Moi, je me dis que peut-être que de mon vivant, je verrai le parti au pouvoir."

François Ducamp se veut rassurant. Mais au micro, c'est un discours plus morne qui conclut la soirée. "On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire", rassure-t-il. De leur côté, les militants rentrent vite chez eux. "Les législatives, on y pensera plus tard", souffle l'un d'eux, déçu.