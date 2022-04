Présidentielle 2022 : le parti Les Républicains s'effondre en Alsace

Une cinquième place et un score de moins de 5% selon les dernières estimations : le score de Valérie Pécresse (LR) correspond à un véritable crash en Alsace, où le parti a toujours été puissant. En 2017, François Fillon avait obtenu plus de 22% des voix en Alsace, il était d'ailleurs arrivé deuxième dans le Haut-Rhin derrière Marine Le Pen.

Les réactions des politiques alsaciens

Eric Straumann, le maire LR de Colmar, a été l'un des premiers à réagir, en s'interrogeant "sur l'avenir des LR dans la recomposition qui s'annonce." "On n'a plus de visibilité entre Macron et l'extrême-droite, déplore-t-il. On est un parti qui s'est embourgeoisé. Il faut davantage écouter les Français. Nos idées ont été reprises par d'autres qui avaient plus de talent que nous" Il évoque la possibilité de "trouver un accord avec En marche" pour les élections législatives.

Jean Rottner, le président de la région Grand Est, parle quant à lui de "séisme pour [sa] famille politique" et appelle "sans ambiguïtés" à voter Emmanuel Macron.

Autre réaction, celle du parti régionaliste Unser Land, qui prend acte de "l'acte de décès du parti Les Républicains. Après le Parti socialiste, c'est un autre éléphant qui disparaît du paysage politique". Jean-Georges Trouillet, le président d'Unser Land, dit vouloir "ouvrir ses portes aux élus LR qui partagent les valeurs du régionalisme et de la démocratie chrétienne."

Des infographies pour comparer : les résultats de la présidentielle 2017 en Alsace