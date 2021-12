Présidentielles 2022 : le président des Républicains de la Sarthe prône l'unité derrière Valérie Pécresse

Eric Ciotti, perdant du second tour, félicite Valérie Pécresse pour sa victoire à l'issue du congrès

"C'est un bon choix pour la droite". Si Maxime Meunier avait dit le contraire, cela nous aurait étonné. Tous unis derrière Valérie Pécresse, le patron des Républicains de la Sarthe applique à la lettre les consignes d'union du parti. Même si Maxime Meunier précise que "ce n'était pas mon premier choix, car j'avais choisi de soutenir Michel Barnier au premier tour".

Impossible de savoir pour qui ont voté les militants sarthois

Et les 831 adhérents des Républicains en Sarthe, pour qui ont-ils voté ? Valérie Pécresse (comme 61 % des militants) ou Eric Ciotti (39%) ? Impossible de le savoir. "En fait, on n'a pas le détail du vote". Surprenant non ? " Dans une volonté de rassemblement, le président du mouvement, Christian Jacob, a souhaité qu'il n'y ait pas une granularité par département pour ne pas mettre en exergue tel ou tel département qui aurait pu voter tel ou tel candidat".

Unité, on vous dit. Sauf que cette union a déjà pris de coup de canif. 24 heures à peine après les embrassades, Eric Ciotti, le candidat malheureux, a rappelé Valérie Pécresse à l'ordre. "Son message n'est pas le bon" a déclaré le député des Alpes Maritimes en réaction aux déclarations de la championne des Républicains. Invitée de nos confrères de TF1, Valérie Pécresse avait annoncé, le soir même de son élection, qu’elle ne reprendrait pas certaines propositions d’Eric Ciotti comme la priorité nationale pour les emplois par exemple.

Maxime Meunier ne veut pas entendre parler de discorde. " Vous savez ce matin, pour vous rejoindre, j'ai voulu prendre le TER qui était annulé, donc j'ai pris la voiture et j'ai raccompagné une dame qui était avec moi sur le quai. La première chose qu'elle m'a dit quand on a parlé de politique, c'est qu'elle en avait marre des querelles et qu'elle attend d'un parti tel que la droite qu'on puisse faire des propositions"

Maxime Meunier, le président de la fédération de la Sarthe des Républicains © Radio France - yann lastennet

Lutte contre les déserts médicaux et contre le sentiment de déclassement

Qu'à cela ne tienne ! Maxime Meunier veut porter le fer sur le terrain de la ruralité et de l'exclusion. " Il y a la désertification médicale, le désengagement de l'État dans nos zones rurales. Il y a le déclassement social ressenti, la fermeture d'un certain nombre d'usines". Voilà les thèmes de campagne que Maxime Meunier souhaite mettre en avant sans savoir pour l'instant si Valérie Pécresse, seule candidate à la primaire LR à être venue en Sarthe, reviendra dans le département. "Le calendrier est un peu compliqué compte tenu du contexte sanitaire. On devait avoir samedi un meeting de lancement de campagne à Paris, porte de Versailles, qui a été annulé. Le contexte sanitaire aujourd'hui ne permet pas de réunir, comme Eric Zemmour, 20.000 personnes sans masque dans une salle". Bon, ils n'étaient "que" 13 000 ce dimanche à Villepinte mais la plupart sans masque effectivement.

Jeu de l'oie plutôt que course de petits chevaux

Un petit tacle au passage pour polémiste et désormais candidat qui a été crédité de 15 % dans les sondages alors que pour l'instant Valérie Pécresse plafonne à 10% ." Les sondages , on sait ce qu'ils valent. Dans une élection présidentielle, il y a plein de rebondissements. Je pense que la présidentielle, c'est plutôt le jeu de l'oie. Vous avancez de trois cases, ou vous reculez de quatre. À la fin du fin. Arrive celui qui gagne l'élection présidentielle".

L'interview de Maxime Meunier est à écouter ici