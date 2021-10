Présidentielles 2022 : les maires déjà très sollicités pour les parrainages en Haute-Vienne

Qui parrainer ? C'est à chaque élection présidentielle, le casse-tête pour les élus locaux. Pour être déclarés officiellement, les candidats doivent récolter au moins 500 signatures de la part d'élus locaux, comme les maires.

A six mois du scrutin, en Haute-Vienne les maires reçoivent de nombreuses propositions de parrainage souvent venues de l'ensemble de l'échiquier politique.

Le choix de ne pas parrainer

"J'en reçois énormément et de tous bords", explique Françoise Rivet, maire de Châteauneuf-La-Forêt pour son tout premier mandat. Ce serait donc son premier parrainage. "Eric Ciotti pour ne pas le citer, m'a déjà sollicité plusieurs fois", raconte-t-elle. "Il y a aussi eu le parti animaliste qui est directement venu me voir à la mairie pour que je les parraine, ils ont fait le déplacement !" Pour le moment, aucun courrier ne l'a emballé.

D'autres ont déjà fait le choix de ne parrainer personne, comme le maire d'Aixe-sur-Vienne René Arnaud. "J'ai reçu des propositions farfelues et moins farfelues. Sur notre liste on a des personnes d'horizons différents et si je parraine ce sera considéré comme un positionnement."

Fin de la période des parrainages, le 4 mars 2022

Franck Letoux avait soutenu Jean Lassalle en 2017. "Pour cette année je n'ai pas fait mon choix encore. De toute façon pour le moment les parrainages n'ont pas démarrer."

Les élus qui parraineront comptent faire leur choix au début de l'année 2022. La date limite des parrainages est fixée au sixième vendredi avant le scrutin, soit le 4 mars 2022.