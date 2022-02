Présidentielles 2022 : LR et UDI lancent le comité de soutien à Valérie Pécresse dans la Loire

Une trentaine de personnes étaient réunies ce vendredi soir au siège des républicains à Saint-Étienne. Sous la présidence de Fabienne Perrin, elles ont officiellement lancé le comité de soutien à Valérie Pécresse qui compte pour le moment 170 membres. Parmi eux, des élus de la droite ligérienne comme Jean-Pierre Taite, (président des LR dans la Loire, maire de Feurs et vice-président de région), Dino Cinieri (député de la 4e circonscription de la Loire) et Georges Ziegler (président du département).

Et à leur côté des membres de l'UDI comme Lionel Boucher (président de l'UDI dans la Loire et élu de Saint-Etienne) et Gilles Artigues (1er adjoint Saint-Etienne). Arnaud Dola, représentant Frédéric Durand, président Le Nouveau Centre était également présent.

Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il s'engage - Jean-Pierre Taite à propos de Gaël Perdriau.

"Ce sera soit Pécresse soit Macron a expliqué Lionel Boucher. Nous préférons que ce soit Macron". Reste à savoir maintenant ce que préfère le Gaël Perdriau. Le maire de Saint-Étienne n'a toujours pas déclaré pour qui irait son parrainage. "Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il s'engage a assuré Jean-Pierre Taite. J'ai parfois eu des doutes avec Gaël mais pas là. Je vous laisse lui poser la question"

Valérie Pécresse bientôt dans la Loire ?

Le comité de soutien attend également un signe du bureau de campagne de la candidate de la Droite et du Centre mais a "bon espoir" de voir Valérie Pécresse dans la Loire avant le 1er tour de l'élection présidentielle le 10 avril.