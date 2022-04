Présidentielle 2022 : Macron en tête devant le Pen en Alsace, Mélenchon premier à Strasbourg et Mulhouse

Contrairement à 2017, le président sortant devance la candidate du RN dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. Le chef de file de la France Insoumise arrive en tête dans les deux plus grandes villes alsaciennes. Les Républicains, emmenés par Valérie Pécresse, s'effondrent en Alsace.

En Alsace, ce premier tour de l'élection présidentielle est bien différent de celui de 2017 : Emmanuel Macron (LREM) est arrivé en tête dans en Alsace, alors qu'il y a cinq ans, il n'avait atteint que la troisième place, derrière Marine Le Pen (RN) et François Fillon.

Cette année, le président sortant devance la candidate d'extrême-droite d'une courte tête dans le Haut-Rhin (27.85% contre 27.77%, soit 314 voix d'écart). L'écart est plus conséquent dans le Bas-Rhin (30.7% contre 25.3%). A noter aussi qu'Emmanuel Macron est premier à Colmar, Haguenau, Saverne ou encore Sélestat. Marine Le Pen conserve de très hauts scores dans les communes plus rurales, notamment dans le nord et l'ouest de l'Alsace.

Mélenchon en tête dans les grandes villes alsaciennes

Le troisième homme, Jean-Luc Mélenchon, et la France Insoumise, réalise un score de 18.22% dans le Bas-Rhin et 17.20% dans le Haut-Rhin, mais surtout, il arrive en tête dans les plus grandes villes d'Alsace : à Strasbourg (35.48% des voix, ainsi que dans d'autres communes de l'Eurométropole, comme Schiltigheim ou Bischheim) et à Mulhouse (36.06% des voix).

La gifle pour LR

Et les grands perdants de cette élection en Alsace, ce sont, sans contexte, Les Républicains et Valérie Pécresse. Alors que François Fillon était arrivé deuxième en 2017, avec plus de 22% des suffrages, Valérie Pécresse obtient à peine 4.15% dans le Haut-Rhin, et 4.30% dans le Bas-Rhin.