Présidentielles américaines : "On est dans le scénario qu'on craignait", dit Crawford Palmer

La nuit a été courte pour le directeur sportif du Limoges CSP, l'américain Crawford Palmer, qui a suivi de près cette nuit l'élection présidentielle américaine, dont le résultat reste incertain ce mercredi matin.

"C'est quelque part ce qui était prévu" a dit le basketteur américain qui était l'invité de France Bleu Limousin, ce mercredi matin. "C'est tellement régulier, c'est ce qu'on a l'habitude de voir" a-t-il indiqué, estimant que le Président sortant Donald Trump avait déjà préparé ses supporters "à penser que si le soir de l'élection on doit recompter les voix, c'est une volonté du système de lui enlever le vote. Surtout dans une élection où beaucoup de monde a voté au préalable, par correspondance, par la Poste", a jugé Crawford Palmer.

En 2000, dans un État, ils ont attendu plus d'un mois pour vérifier les comptes

Pour lui, "c'est le spectre de ce qui s'est passé en 2000" entre Georges Bush et Al Gore. Crawford Palmer rappelle que, "dans un État, ils ont attendus plus d'un mois pour vérifier les comptes, c'est passé par les tribunaux".

Le directeur sportif du Limoges CSP en vient d'ailleurs à penser que c'était finalement "le déroulement normal d'une élection américaine" rappelant que les recours peuvent aller jusqu'à la Cour Suprême. "C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de voix, plus que prévu, notamment avec le vote par la Poste".

Interrogé sur l'issue possible du résultat, Crawford Palmer a estimé que le Président sortant ferait tout pour rester à la Maison Blanche. "Trump va essayer de tourner la situation à son avantage, car on sait très bien que s'il perd cette élection, il y a des casseroles qui traînent et cela va le mettre en danger, juridiquement, donc c'est très important pour lui de rester Président" a conclu Crawford Palmer.