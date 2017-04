Présidentielles : ce qu'il faut savoir du vote dans la Loire et la Haute-Loire

Le nombre d'inscrits sur les listes électorales, les bureaux de vote, les procurations, l'absention : les chiffres et les infos à connaitre avant le premier tour de l'élection présidentielle dans la Loire et la Haute Loire.

Après des semaines de campagne, de débats et d'interventions télévisées, les candidats à l'élection présidentielle sont réduits au silence depuis ce vendredi soir minuit. Interdiction de s'exprimer dans les médias. Interdiction pour les médias de citer ou de donner à entendre le moindre avis politique jusqu'à dimanche soir 20h. Désormais l'attention se tourne vers les bureaux de vote. C'est ce samedi matin que dans la Loire et la Haute-Loire les équipes municipales vont tout mettre en place : les isoloirs, les urnes, les sens de circulation dans les bureaux de vote afin que tout se déroule dans les meilleures conditions !

700 000 inscrits sur la Loire et la Haute-Loire

Il y a naturellement beaucoup plus d'inscrits dans la Loire puisque vous êtes très exactement 513 160 dans ce département. C'est 4000 inscrits de plus que lors de la précédente élection présidentielle. Des électeurs répartis dans 671 bureaux sur le territoire, dont 100, tout juste, rien qu'à Saiint-Etienne.

puisque vous êtes très exactement 513 160 dans ce département. C'est 4000 inscrits de plus que lors de la précédente élection présidentielle. Des électeurs répartis dans 671 bureaux sur le territoire, dont 100, tout juste, rien qu'à Saiint-Etienne. Du côté de la Haute-Loire , vous êtes 300 inscrits de plus qu'en 2012 avec 177 832 noms sur les les listes électorales. 324 bureaux à disposition, dont 17 au Puy en Velay.

, vous êtes 300 inscrits de plus qu'en 2012 avec 177 832 noms sur les les listes électorales. 324 bureaux à disposition, dont 17 au Puy en Velay. Comme partout en France, vous serez nombreux à profiter du système de la procuration pour faire votre choix parceque vous serez éloigné de votre bureau . Dans la Loire en 2012, 5% des votes avaient été effectués par procuration.

L'absention : pas une habitude

En 2012, la France s'était abstenue à 20,52 % des inscrits au premier tour. La Loire était bonne élève avec une abstention de seulement 17,5 %. Mieux encore, les Altiligériens s'étaient fortement mobilisés avec seulement 15,46 % d'abstention.

La sécurité renforcée autour des bureaux dans la Loire

Suite à l'attentat des Champs Élysées, 157 policiers et 355 gendarmes renforcés de 59 réservistes et 37 militaires de l'opération Sentinelle veilleront au bon déroulement du vote. Le scrutin est ouvert de 8h à 19h et la Préfecture rappelle notamment qu'il est demandé de ne pas stationner devant les bureaux.