Présidentielle : la position floue de Marine Le Pen sur la sortie de l'euro

Marine Le Pen a affirmé ce lundi, que la transition de l'euro restait un objectif de son quinquennat si elle était élue. L'accord avec Nicolas Dupont-Aignant, samedi, semble en tout cas repousser une sortie de l'euro. Cette proposition a même disparu de la profession de foi de la candidate.

La sortie de l'euro et le retour au franc ont toujours été au cœur de son projet économique. Dans ses 144 engagements présidentiels pour l'élection 2017, Madame Le Pen affirmait que le rétablissement d'une monnaie nationale serait "le levier de notre compétitivité". En 2012, dans son programme, elle était encore plus catégorique : "rester dans l'euro, c'est se condamner à mourir à petit feu." Depuis son alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, samedi dernier, la candidate frontiste semble avoir accepté de mettre de l'eau dans son vin. L’accord signé par le FN avec Nicolas Dupont-Aignan prévoit que la disparition de la monnaie unique ne soit plus un « préalable à toute politique économique ».

Rester dans l'euro, c'est se condamner à mourir à petit feu. Déclaration de Marine le Pen dans son programme en 2002.

Concrètement il y aurait deux monnaies, l'une nationale utilisée au quotidien par les Français, et l'autre qui pourrait être un euro "monnaie commune", et non plus "monnaie unique", réservées aux grandes entreprises et à l'Etat pour les échanges internationaux. Ce nouveau système nécessiterait l'accord des autres pays de la zone euro. Et pour cela, Marine Le Pen compte passer par les négociations avec Bruxelles et prévoit aussi un référendum.

Désaccord sur les délais au sein du Front National

Au départ, Marine Le Pen comptait négocier avec Bruxelles immédiatement après son accession à l'Elysée. Début avril, elle a déclaré qu'elle attendrait finalement la tenue des élections allemandes et italiennes. Depuis l'accord passé avec Nicolas Dupont-Aignant, la transformation de la monnaie unique en monnaie commune ne semble plus être une urgence. Samedi, Marion Maréchal Le Pen, a même déclaré que la négociation débuterait en 2018 : "il y aura un long débat, vraisemblablement peut-être de plusieurs mois, ou peut-être plusieurs années avant que nous prenions cette décision historique". La candidate du Front National a corrigé sa nièce aujourd'hui en déclarant qu'elle s'était fixée six mois mais l'important pour elle est d'obtenir gain de cause.

À une semaine du second tour, la sortie de l'euro n’apparaît plus en tout cas dans la profession de foi de la candidate. Son objectif : rassurer les électeurs. Dans un sondage Ifop, sorti fin mars : trois quarts des Français se disaient contre l'abandon de l'euro.