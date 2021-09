Présidentielles, Le Pen, Zemmour, Béziers et son agglo: Robert Ménard invité Grand Format ce mercredi matin

Robert Ménard, maire de Béziers et président de l'agglomération depuis un peu plus d'un an, sera l'invité du 6/9 de France Bleu Hérault ce mercredi matin. Posez-lui toutes vos questions au 04 67 58 6000 à partir de 8h moins le quart.

Il a invité récemment Marine Le Pen et Eric Zemmour à se retrouver à Béziers pour entamer le dialogue en vue des élections présidentielles. Sans succès pour le moment.

Robert Ménard compte manifestement jouer un rôle au sein de sa famille politique à quelques mois du scrutin. Mais lequel ?

Loin de la politique nationale et de ses soubresauts, l'ancien journaliste, très présent sur les plateaux télé ces derniers jours, est aussi à la tête de la 2ème ville du département et désormais de toute l'agglomération biterroise depuis un peu plus d'un an.

A t-il réussi à apaiser le climat qui régnait au sein de cette dernière au moment de son élection ?

Quels sont désormais ses grands projets pour Béziers ?

Robert Ménard sera notre invité Grand Format ce mercredi matin.

Posez-lui toutes vos questions, sur la politique nationale ainsi que les sujets locaux, en appelant le 04 67 58 6000 à partir de 8h moins le quart.