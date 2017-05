Présidentielles : les procurations affluent à Dijon

Les retardataires ont encore le temps pour faire leur procuration pour voter ce dimanche, au second tour de l'élection présidentielle. Et à Dijon, les demandes continuent à affluer ces derniers jours.

Ce dimanche, c'est le second tour de l'élection présidentielle. On saura qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron sera le ou la nouveau(elle) président(e) de la République.

2 600 procurations au tribunal en 1 mois

Et depuis quelques jours, ça se presse devant les commissariats dijonnais et au tribunal pour faire sa procuration. Au tribunal de Dijon, on a enregistré 2 600 demandes en un mois, du 3 avril au 3 mai. C'est plus qu'à la même époque au dernier scrutin, où, là, les procurations étaient plus étalées dans le temps.

Un choix qui fait mal

Certains se sont même décidés au dernier moment, passant de l'abstention au vote, souvent alarmés par l'affiche du second tour ou bien par le débat de l'entre-deux tours qui a eu lieu ce mercredi soir. C'est justement le cas de Céline. Elle est Mélenchoniste et a fait sa procuration à contre cœur : "C'est un choix qui n'est pas difficile mais qui fait mal", confie-t-elle.

"Face à toutes ces personnes qui s'abstiennent, je me dit que finalement, je m'en voudrais que ça soit Le Pen qui passe à cause de mon abstention", ajoute la jeune femme. "Je ne veux pas que ça arrive donc je le fais malgré mes convictions. En plus, ça sera plus facile de descendre dans la rue et de s'indigner si ça va pas sous Macron que sous Le Pen".

Encore deux jours avant la fin des procurations

Il vous reste encore un tout petit peu de temps pour faire votre procuration, jusqu'à la veille de l'élection, donc ce samedi. Mais attention, uniquement dans les commissariats, parce que le tribunal n'est pas ouvert le samedi. Et prévoyez large quand même : par exemple pour Dijon ça va encore mais pour une procuration à Lille ou Marseille, pas sûr qu'elle arrive à temps si vous la faite à la veille de l'élection.