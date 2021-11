Présidentielles : sept maires de Dordogne signent un appel pour la réélection d'Emmanuel Macron

600 élus locaux de toute la France ont signé une tribune ce dimanche dans le Journal du Dimanche pour demander un second mandat d'Emmanuel Macron. Parmi eux figurent sept maires de Dordogne.

"Nous voulons un second quinquennat de Macron". Dans une tribune publiée ce dimanche dans le Journal du Dimanche, 600 élus locaux demandent la réélection d'Emmanuel Macron. Parmi eux, sept maire de Dordogne ont signé le texte. On retrouve : Jean-Jacques de Peretti maire de Sarlat; Hervé Delage, édile de Monsaguel; Vincent Lacoste de La Douze; Christian Leothier, maire de Pays de Belves; Franck Moissat, élu de La Chapelle Gonaguet; Jérôme Peyrat, de La Roque Gageac et Stéphane Triquart, maire de Mussidan.

Les édiles soulignent le besoin de "continuité" et de "stabilité" après la crise sanitaire que la France connait. Il louent aussi le bilan d'Emmanuel Macron et son action pour les territoires et les communes.